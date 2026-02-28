Sénégal : la brouille entre Faye et Sonko relancée

Au Sénégal, les divergences entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko refont surface. Le sujet a occupé les échanges entre le président de la République et les députés du parti Pastef. Loyaux à Ousmane Sonko, les députés ont souhaité avoir des réponses claires de la part de Faye sur sa position par rapport au parti et à la candidature de Sonko en 2029.

Sénégal : la guerre froide continue entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko

Une majorité des députés Pastef se sont rendus au Palais à l’invitation de Bassirou Diomaye Faye pour le « Ndogou ». Une rencontre conviviale qui s’est tenue dans un langage franc et de vérité. Peut-être que le président ne s’y attendait pas, mais les députés s’étaient apparemment bien préparés. Au cœur des échanges : les rapports du président avec son Premier ministre.

Il apparait clairement, d’après les différentes réponses servies par Bassirou Diomaye Faye que le torchon brûle toujours entre lui et Ousmane Sonko sur le plan politique. La pomme de discorde demeure la même. La brouille tourne autour de la Coalition Diomaye et du parti Pastef. Pour le camp de Sonko, cette coalition doit disparaitre et s’effondrer dans le parti Pastef. Il met également la pression pour obtenir le soutien clair et exprimé de Faye à la candidature de Sonko en 2029.

« Nous lui avons dit notre vérité, sans langue de bois. Nous nous sommes battus pour l’élire à cause de Sonko. Si Sonko avait démissionné du combat, aujourd’hui il ne serait pas président. Donc nous voulons en retour sa reconnaissance, en soutenant clairement la candidature de Sonko en 2029, inshallah », a confié la députée Awa Sy.

Sur ces deux points, les députés Pastef n’ont pas été satisfaits des réponses données par le président de la République. Ils soupçonnent Bassirou Diomaye Faye de vouloir maintenir sa coalition et de forcer un ralliement du Pastef. Sur la candidature de Sonko, Faye n’est pas précis. Il a estimé que ce n’est pas le moment d’ouvrir un tel débat. « Il assume qu’il ne va pas dissoudre la coalition, car au moment de sa création, PASTEF était dissout, donc il ne compte pas le faire », a rapporté la députée Awa Sy dans son compte rendu.