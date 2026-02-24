CAN 2025 : 18 supporters en prison au Maroc, Diomaye Faye prend une décision

Quelques jours après la condamnation de plusieurs supporters sénégalais pour les incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc, le Président Bassirou Diomaye Faye aurait pris une grande décision. Le président sénégalais va écrire au roi du Maroc, Mohammed VI.

Il y a quelques jours, 18 supporters sénégalais ont été condamnés à des peines de prison ferme allant de trois mois à un an pour des actes de « hooliganisme » commis lors de la finale de la CAN 2025. Les prochaines heures, le président de la République sénégalaise, Bassirou Diomaye Faye, va adresser une lettre officielle au roi du Maroc, Mohammed VI. C’est du moins ce que rapporte le média local wiwsport.

L’objet est donc de demander une grâce royale à Sa Majesté. Ces derniers jours, cette issue avait été évoquée dans l’opinion sénégalaise. Elle était privilégiée par rapport à un bras de fer judiciaire. Histoire de tirer parti des bonnes relations diplomatiques entre le Sénégal et le Maroc. « Le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations fraternelles historiques, renforcées par des liens économiques et culturels solides. Une solution diplomatique semble plus probable qu’une confrontation judiciaire », avait même expliqué un analyste politique sénégalais.

Aussi, une idée d’une extradition avait émergé, mais avait été rapidement balayée d’un revers de main. Le sort des 18 supporters sénégalais est donc désormais dans les mains de Bassirou Diomaye Faye et du Mohammed VI. Une réponse favorable à venir peut être dans quelques jours.