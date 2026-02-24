Relations homosexuelles au Sénégal : Ousmane Sonko annonce un projet de loi

Ce mardi 24 février 2026, Ousmane Sonko, premier ministre sénégalais, a annoncé devant les députés un projet de loi durcissant les peines réprimant les relations homosexuelles au Sénégal.

Sénégal : Ousmane Sonko veut en finir avec les relations homosexuelles

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a annoncé ce mardi 24 février 2026 devant les députés un projet de loi durcissant les peines réprimant les relations homosexuelles dans le pays. Ce projet de loi vise à les punir de cinq à dix ans de prison. « Toute personne qui aura commis un acte contre-nature sera punie d’un emprisonnement de cinq à dix ans », contre un à cinq ans de prison actuellement, a-t-il annoncé. C’était notamment lors d’une séance de questions à l’Assemblée en évoquant ce projet de loi, qui devra ensuite être soumis au vote des députés.

« Si l’acte est commis avec un mineur, le maximum de la peine sera prononcé. Le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l’emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue », a ajouté Ousmane Sonko. Selon Ousmane Sonko, l’une des nouveautés du projet de loi est la définition de l’homosexualité dans le Code pénal : « Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe constitue un acte contre nature ». Par ailleurs, le projet de loi prévoit de désormais sanctionner « toute personne qui aura fait l’apologie » de l’homosexualité. Elle « sera punie d’un emprisonnement de trois à sept ans », a précisé le Premier ministre.

Il faut noter que le Sénégal, pays ouest-africain majoritairement musulman, est agité par une série d’arrestations ces dernières semaines de personnes pour homosexualité présumée. Le gouvernement avait même annoncé le 17 février avoir « examiné et adopté » en Conseil des ministres un projet de loi modifiant l’article 319 du Code pénal relatif aux relations homosexuelles.