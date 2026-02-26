Sénégal : huit personnes arrêtées pour homosexualité

Au Sénégal, la répression s’intensifie contre les homosexuels, accusés « d’actes contre nature ». Cette semaine, des gendarmes ont interpellé huit personnes à Saint-Louis. Gardés à vue, ils seront présentés au procureur de la République pour « association de malfaiteurs, actes contre nature ».

Soupçonnés d’actes contre nature, huit individus présentés comme des homosexuels ont été interpellés par la gendarmerie. A. Fall, O. Mbaye et M. Dièye ont été d’abord arrêtés au début de l’enquête. Quelques jours après, des renseignements ont conduit les enquêteurs sur la piste de N. Seck, boucher de 31 ans, marié ; S. Sène, tailleur de 29 ans, célibataire ; V. Niang, 37 ans, marié ; D. Seck, maçon de 37 ans, marié ; et M. Diop, ouvrier de 33 ans, célibataire.

Ces nouvelles interpellations s’ajoutent aux nombreuses arrestations opérées ces derniers jours pour des faits similaires. Selon le collectif Free Sénégal, au moins 48 personnes ont été arrêtées pour ces faits depuis le début de l’année. L’homosexualité est formellement interdite et punie au Sénégal. Le Code pénal actuellement en vigueur prévoit jusqu’à cinq ans d’emprisonnement contre toute personne reconnue coupable. À la faveur d’un projet de loi transmis à l’Assemblée nationale, le gouvernement prévoit de doubler cette peine.

Ce projet de loi personnellement porté par le Premier ministre Ousmane Sonko prévoit jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. « Tout acte sexuel ou à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe constitue un acte contre-nature. Nous allons donc le définir, car il n’y avait pas de définition », a indiqué le chef du gouvernement.

