Ousmane Sonko veut un commissariat sur le campus de Dakar

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce des mesures fortes pour sécuriser l’enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Devant les députés, il a évoqué l’idée d’installer un commissariat de police à l’intérieur de l’université et le désengorgement du campus en procédant à la délocalisation d’une partie des étudiants. Le Premier ministre dit assumer l’intervention récente des forces de l’ordre sur le campus lors des mouvements de grève qui ont occasionné la mort d’un étudiant.

La récente crise qui a secoué l’Ucad a été abordée sans surprise lors des échanges entre le Premier ministre et les parlementaires. Sur le sujet, l’ex-idole des étudiants a montré une grande fermeté. D’abord, sur l’intervention des policiers à l’intérieur du campus, Ousmane Sonko assume. « Je le referai si c’était à refaire », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre explique que le dispositif déployé a permis d’étouffer le projet des manifestants. Selon lui, les manifestants voulaient s’en prendre à des édifices publics. Il a cité la bibliothèque universitaire et les restaurants universitaires. Il a tout de même reconnu des failles dans l’intervention des forces de l’ordre. Au regard de ce qui s’est passé, le gouvernement tape du poing sur la table. Le chef du gouvernement a annoncé le projet d’installer un commissariat dans l’enceinte du « campus social ».

Pour le Premier ministre, le campus est un « quartier comme tous les autres quartiers ». Pour la concrétisation de ce projet, il dit avoir donné des « instructions au ministre de l’Intérieur pour mener une étude ». Le rapport du ministre permettra au gouvernement de prendre la décision qui s’impose. Toujours au nom de la sécurité au sein de l’université, l’exécutif envisage d’autres mesures pour « délocaliser l’université ou une partie parce que 25 000 étudiants réunis dans cette enceinte, c’est trop », a déclaré Ousmane Sonko.

Accalmie précaire sur le campus

Ces derniers jours, un calme plat est observé à l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad). Mais il semble temporaire, le Collectif des amicales de l’Ucad ne démord pas. La structure représentative des étudiants annonce qu’elle ira jusqu’au bout pour avoir gain de cause et qu’elle reste surtout « ouverte au dialogue ». Le Collectif exige la levée de la suspension des amicales ; l’ouverture des assises pour une discussion franche autour des réformes ; la prise en charge des blessés et l’ouverture de tous les pavillons.

À l’origine de la crise, les étudiants protestaient contre les nouvelles réformes annoncées dans l’attribution des bourses ; le non-paiement des arriérés ; la fermeture des restaurants universitaires.