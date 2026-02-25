© Sénégal : un colloque s'ouvre pour la restitution d'œuvres culturelles

Au Sénégal, un grand colloque s’est ouvert le lundi 24 février 2026. Il porte sur le thème : « Souverainetés et restitutions des œuvres culturelles ». Ils sont plusieurs experts qui sont venus d’une dizaine de pays pour débattre des questions pendant quatre jours, abordant le prisme de la coopération scientifique, mais aussi les droits des communautés ou encore de l’après-restitution.

Quelques jours avant l’ouverture du colloque lundi dernier, une masterclass a réuni la semaine dernière chercheurs, professionnels de musées et étudiants autour d’enquêtes sur des œuvres sénégalaises conservées à l’étranger. Le but était de former aux méthodes d’investigation, d’intégrer les attentes des premiers concernés et de restituer publiquement les travaux.

Mor Diouf, doctorant en archéologie à l’université Cheikh Anta Diop, affirme que cartographier les œuvres culturelles dispersées est un préalable indispensable : « On nous a montré un site et à travers lui, on peut localiser tous les biens sénégalais qui sont exilés à l’extérieur. Nous essayons de faire la cartographie et après, on va essayer de voir quels sont les objets d’intérêt, que l’on va restituer et une fois que cette restitution est faite, comment on va les conserver. »

Aussi, une loi-cadre a été adoptée en France à la fin du mois de janvier pour faciliter les restitutions vers le Sénégal. Les participants à cet atelier espèrent que leurs recherches pourront peser dans le débat public. « Ces études nous permettent de faire un plaidoyer, qui va peut-être être pris en compte par les autorités compétentes pour pouvoir continuer les travaux sur le plan international », note Bousso Top, du musée historique de Gorée selon ce que rapporte RFI.

Pour l’instant, un seul objet a été restitué au Sénégal. Il s’agit du sabre d’El Hadj Omar Tall, ancien empereur de l’empire toucouleur, en 2019. De nombreux autres sont disséminés en Europe, en France notamment.