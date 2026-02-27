© Sénégal : l'ex-ministre Moussa Bocar Thiam mis en accusation

Au Sénégal, l’ancien ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Moussa Bocar Thiam peut désormais faire l’objet de poursuites devant la Haute cour de justice. L’acte de mise en accusation a été validé par l’Assemblée nationale ce vendredi. Il est soupçonné pour détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux dans l’exécution du contrat signé avec la société Ewan Assets pour la concession d’exploitation du Parc des Technologies numériques.

Sénégal : Moussa Bocar Thiam livré à la Haute Cour de justice

Moussa Bocar Thiam, ancien ministre, a perdu son immunité ce vendredi. Cent quatre (104) députés ont voté pour sa mise en accusation, le livrant à la Haute Cour de justice. Il peut être interpellé dans les prochains jours par la haute juridiction. Les députés ont estimé que les faits reprochés à l’intéressé sont graves et méritent une enquête pour éclairer la lanterne de tous.

L’ancien ministre est soupçonné pour association de malfaiteurs, détournement de deniers publics portant sur la somme de 1 476 482 766 F CFA et blanchiment de capitaux. Les faits sont liés à l’accord signé entre l’État sénégalais et la société Ewan Assets. L’accord a été conclu pour actionner la mise en place d’une concession d’exploitation du Parc des Technologies numériques du Sénégal pour une durée de 20 ans. La redevance est fixée à 15 000 000 d’euros.

La documentation disponible sur le dossier révèle que Moussa Bocar Thiam aurait demandé au coordonnateur du Parc de mettre une partie des fonds à la disposition du ministère. Il aurait saisi le coordonnateur par trois correspondances en date du 22 et 27 mars 2024. Dans le rapport de la Commission, il est indiqué que la demande de l’ancien ministre avait été satisfaite. C’est ainsi que trois chèques d’un montant total de deux auraient été émis.

Une mission d’investigations révèle des manquements

Des irrégularités ont été constatées à la faveur d’une mission de contrôle conduite par l’AGEROUTE. Alors qu’une facture de 901 355 000 FCFA a été retrouvée au profit de la société Romou Sasu, les travaux attendus n’ont pas été identifiés. La plateforme de 650 mètres de long et 27 mètres de large qui a fait l’objet de cette facturation est introuvable.

Moussa Bocar Thiam a toujours rejeté les accusations portées contre sa personne. Il dénonce un manque d’éléments et parle de « poursuites sans base légale ». Hors du pays, il se dit prêt à descendre à Dakar pour faire face à la justice.