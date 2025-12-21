Sénégal : La date du Ramadan 2026 est fixée

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : La date du Ramadan 2026 est fixée
© Ramadan

Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a apporté une précision importante concernant le calendrier religieux. La date du Ramadan 2026 est déjà connue.

Ramadan 2026 au Sénégal : La date est connue

Réunie ce samedi 20 décembre 2025 pour l’observation du croissant lunaire, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé que le mois de Ramadan 2026 débutera dans environ soixante jours. Dans son communiqué, la CONACOC indique que le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du Sénégal à l’issue de la séance d’observation. « Par conséquent, le lundi 22 décembre 2025 sera le premier jour du mois lunaire de ndeyi koor ou Radjab. Nous sommes à 60 jours du Ramadan », précise la commission.

Commission de la Cédéao : Le Sénégal assure la présidence de 2026 à 2030
Sénégal : Des extraditions vers la France suspendues

Cette annonce permet aux fidèles musulmans de disposer d’une indication claire sur l’approche du mois de jeûne, période majeure de la pratique religieuse islamique. Comme à l’accoutumée, la date exacte du début du Ramadan sera confirmée après l’observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Chaabane.

La CONACOC invite par ailleurs les populations à rester attentives aux prochaines communications officielles relatives au calendrier lunaire.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025