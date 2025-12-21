Sénégal : La date du Ramadan 2026 est fixée

Au Sénégal, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a apporté une précision importante concernant le calendrier religieux. La date du Ramadan 2026 est déjà connue.
Ramadan 2026 au Sénégal : La date est connue
Réunie ce samedi 20 décembre 2025 pour l’observation du croissant lunaire, la Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (CONACOC) a annoncé que le mois de Ramadan 2026 débutera dans environ soixante jours. Dans son communiqué, la CONACOC indique que le croissant lunaire n’a été aperçu dans aucune localité du Sénégal à l’issue de la séance d’observation. « Par conséquent, le lundi 22 décembre 2025 sera le premier jour du mois lunaire de ndeyi koor ou Radjab. Nous sommes à 60 jours du Ramadan », précise la commission.
Le lundi 22 décembre 2025 marquera le début du mois de Rajab. 🌙#CONACOC #Lune
Cette annonce permet aux fidèles musulmans de disposer d’une indication claire sur l’approche du mois de jeûne, période majeure de la pratique religieuse islamique. Comme à l’accoutumée, la date exacte du début du Ramadan sera confirmée après l’observation du croissant lunaire marquant la fin du mois de Chaabane.
La CONACOC invite par ailleurs les populations à rester attentives aux prochaines communications officielles relatives au calendrier lunaire.