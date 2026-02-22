© Violences policières au Sénégal : une marche à Dakar

Au Sénégal, l’émotion reste vive depuis les violences survenues à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L’étudiant Abdoulaye Ba avait perdu la vie. Ce samedi 21 février 2026, ils étaient une cinquantaine de personnes qui ont participé à une marche symbolique dans le centre de Dakar pour dénoncer les violences policières.

Au Sénégal, une marche organisée à l’appel d’un collectif formé d’organisations d’étudiants, d’élèves et d’activistes a réuni une cinquantaines de personnes ce samedi 21 février 2026 à Dakar. L’entrée des forces de l’ordre sur l’Université Cheikh Anta Diop et des vidéos montrant des brutalités d’il y a quelques jours, ont profondément choqué l’opinion. Beaucoup de Sénégalais attendaient une rupture avec ces pratiques depuis l’arrivée au pouvoir, en 2024, des nouvelles autorités.

« Justice pour Abdoulaye », « Plus jamais ça » et « Non à l’impunité » sont les slogans brandis sur les pancartes des manifestants qui marchaient au son de chansons de reggae. De nombreux sympathisants et militants du Pastef, le parti au pouvoir, ont été recencés parmi les protestants. Tous disent être là pour tirer la sonnette d’alarme selon ce que rapporte RFI.

D’après Amnesty International, 66 personnes ont été tuées lors des violences politiques entre 2021 et 2024 au Sénégal. Un épisode douloureux dans l’histoire récente du pays, qui reste encore impuni. Le message adressé aux autorités était donc double : mettre fin à l’impunité et restaurer la confiance envers une police dont une partie de la population se dit aujourd’hui méfiante.

Le procureur de la République affirme que l’étudiant Abdoulaye Ba est mort accidentellement, après une chute du quatrième étage de sa résidence universitaire, alors qu’il tentait d’échapper à un incendie. Mais les manifestants estiment que l’étudiant n’aurait pas cherché à fuir si les forces de l’ordre n’étaient pas intervenues sur le campus social de l’université.