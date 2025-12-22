Sénégal : Bassirou Faye lance les travaux de l’axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau

Durée de lecture : 2 minutes
Sénégal : Bassirou Faye lance les travaux de l’axe Sandinieri-Tanaff-Frontière Guinée-Bissau
© Bassirou Diomaye Faye à Tanaff

Au Sénégal, le Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye a procédé au lancement des travaux de la route Sandiniéry–Tanaff–Frontière Guinée-Bissau (26 km).

Au Sénégal, à Tanaff, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a officiellement lancé les travaux de la route Sandiniéry–Tanaff–Frontière Guinée-Bissau (26 km). Un projet structurant qui contribuera au désenclavement, à l’intégration sous-régionale et à l’amélioration des conditions de vie des populations. Le président sénégalais en a profité pour faire une grande annonce. Elle concerne le lancement des travaux du second pont de Ziguinchor, programmé pour 2026. « En 2026, nous avons retenu de procéder au lancement des travaux du second pont de Ziguinchor », a annoncé le président de la République ce lundi à Tanaff.

Face aux difficultés de financement extérieur, le gouvernement a fait le choix de l’autonomie. Et à ce propos, le chef de l’Etat déclare : « C’est parce que nous avons eu des contraintes avec le mode de financement et sue nous avions prévu pour lancer dès 2025 en raison de la situation économique sur laquelle nous avons été transparents avec les Sénégalais que nous avons décidé sur le plan budgétaire de prendre sur nous de commencer sans attendre le concours du financement extérieur », a expliqué le président Diomaye qui annonce une enveloppe de 25 milliards de francs CFA.

Ce montant inscrit au budget du Sénégal de cette année va permettre selon le Président, le démarrage autonome des travaux. Selon le président, cette option présente un avantage économique : « Le financement par l’État du Sénégal de cette infrastructure la rendra moins coûteuse », affirme t-il.

