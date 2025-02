Le Sénégal a connu une croissance de 8,9 % de son PIB au troisième trimestre 2024, une performance liée à la bonne dynamique du secteur secondaire, notamment à l’extraction de pétrole.

Sénégal : Le secteur secondaire, moteur de la croissance économique

Au Sénégal : Une croissance de 8,9 % portée par l’extraction de pétrole, le secteur secondaire a joué un rôle clé dans la croissance du PIB du Sénégal au troisième trimestre 2024. En particulier, l’extraction de pétrole a enregistré une hausse impressionnante de 32,1 %, avec une augmentation significative de 247,3 %. Cependant, cette croissance ne repose pas uniquement sur ce secteur, les secteurs primaire et tertiaire ont également contribué à cette progression, avec des augmentations respectives de 4,6 % et 1,3 %.

Détails des performances de chaque secteur au Sénégal

Dans le détail, la croissance de 4,6 % du secteur primaire est principalement due au développement des activités de pêche (+16,5 %) et d’agriculture (+5,3 %). L’élevage et la sylviculture ont connu des hausses plus modestes, avec respectivement +0,8 % et +0,3 %.

Quant au secteur tertiaire, sa progression de 1,3 % résulte de plusieurs activités spécifiques. Il s’agit des activités scientifiques et techniques (+3,8 %)Activités financières et d’assurance (+3,2 %)Activités d’information et de communication (+2,7 %) Services de soutien et de bureau (+2,4 %)Activités de santé humaine et action sociale (+1,9 %) Administration publique (+1,7 %) Commerce (+1 %)Cependant, la contraction de la production des services de transport (-2,8 %) a freiné la croissance du secteur tertiaire.

Rappelons qu’au troisième trimestre 2024, les exportations du Sénégal ont augmenté de 65,9 %. En revanche, les importations ont reculé de 8,3 %, tandis que la formation brute de capital fixe a progressé de 3,8 % et la consommation finale globale de 1,9 %.