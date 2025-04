La presse Centrafricaine vient de perdre un guerrier. Simon Pierre Ndouba, le Rapporteur Général du Haut Conseil de la Communication (HCC) en Centrafrique, est décédé le 3 avril 2025 à l’Hôpital Général de Bangui, suite à une courte maladie.

L’information qui a été largement partagée par les poches du Journaliste, a ensuite été confirmée par le HCC dans un communiqué daté du 4 avril 2025. A travers ce communiqué, José-Richard Pouambi, Président du HCC, présente au nom de son institution, « ses condoléances les plus émues à la famille du défunt ».

Le communique du HCC indique aussi, qu’un « autre communiqué sera diffusé ultérieurement pour fixer la date et le lieu des obsèques » du Journaliste Centrafricain Simon Pierre Ndouba.

Que sait-on de Simon Pierre Ndouba ? C’est un Journaliste qui a réussi à bâtir exclusivement son curriculum vitae, autour de la communication en Centrafrique. Son savoir-faire, a réussi à le placer aujourd’hui, parmi « les Journalistes les plus expérimentés » en Centrafrique.

On se souviendra, que Simon Pierre Ndouba a été de 2016 à 2019, le Directeur de l’Agence Centrafrique Presse (ACAP). Il a été aussi, Inspecteur Central au Ministère de la communication et des Médias en Centrafrique. Depuis le 11 juillet 2024, Simon Pierre Ndouba grâce à une élection, est devenu le Rapporteur Général du Haut Conseil de la Communication en Centrafrique.

En parallèle et depuis 2011, Simon Pierre Ndouba, enseigne le Journalisme au Département des Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université de Bangui (DSIC). En attendant la date de ses obsèques, ses étudiants et ses confrères continuent de lui rendre un hommage à travers des messages de sympathie.