Le Tchad, par le biais de Tahir Hamid Nguilin, ministre d’État en charge des Finances, du Budget, de l’Économie, du Plan et de la Coopération internationale, et la BAD sont parvenus à un accord de financement de 10,8 millions USD. Un don destiné à consolider le bassin du lac Tchad.

Tchad : résilience du bassin du lac

Le Tchad dispose d’un bassin lacustre qui constitue une région stratégique pour trois autres pays : le Cameroun, le Nigéria et le Niger. Jouant un rôle clé dans l’écosystème et la lutte contre le changement climatique afin d’en atténuer les impacts négatifs sur la production, cette région est néanmoins victime d’une insécurité accrue et du changement climatique. Cela a entraîné la dégradation de l’écosystème local, réduisant ainsi les taux de production agricole, de pêche et d’élevage.

Par ailleurs, pour faire face à cette situation, le Tchad et la BAD ont signé un accord de don de 10,8 millions USD pour la mise en œuvre du projet PROSTABLT (Prévenir les risques par la stabilisation au lac Tchad). Ce projet repose sur plusieurs axes.

En effet, le premier objectif de ce projet est d’établir une résilience socio-économique des communautés dépendantes du bassin et de réduire leur vulnérabilité aux crises récurrentes. Le deuxième consiste à promouvoir une approche innovante combinant action humanitaire, développement et paix. Le troisième axe vise à améliorer la gouvernance locale, à stimuler les initiatives économiques et à favoriser l’accès aux services essentiels.

En outre, la mise en œuvre du projet PROSTABLT générera des opportunités économiques et un développement durable. Ces opportunités permettront de relever les défis humanitaires auxquels sont confrontés les 40 millions d’habitants répartis sur quatre pays.