Le gouvernement du Togo a présenté, ce mardi 25 février 2025 à Lomé, son projet de cadre permanent de concertation aux acteurs économiques de divers secteurs. Ce projet vise à réunir périodiquement les opérateurs économiques et le ministère du Commerce pour des discussions économiques.

Togo : Un projet pour anticiper les fluctuations des prix des produits

Le Togo s’inscrit dans une dynamique de contrôle des hausses des prix des produits alimentaires lors des périodes de forte consommation. Ainsi, la mise en place du cadre permanent de concertation permettra de réunir à intervalles réguliers les opérateurs économiques et les représentants du ministère afin d’anticiper les fluctuations des prix et d’éviter les hausses soudaines souvent constatées lors de ces périodes.

Celles-ci incluent notamment les fêtes de fin d’année, le Ramadan ou encore la rentrée scolaire. « Il ne s’agira plus d’attendre ces périodes pour constater les flambées des prix avant de convoquer une réunion de concertation », a souligné le Secrétaire général du ministère du Commerce, Comlan Yakpey. Les rôles majeurs de cette instance seront de garantir la stabilité des prix, d’assurer la disponibilité des produits sur le marché, de suivre leur évolution et de renforcer la transparence des transactions. Elle proposera également des mesures adaptées pour protéger les consommateurs contre les spéculations et les hausses incontrôlées.

En dehors des produits de première nécessité, une attention particulière sera accordée au secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), un domaine où des variations fréquentes du prix du ciment ont été observées. Un cadre pour le développement économique du Togo et la protection des consommateurs.

La mise en œuvre du cadre de concertation entre les acteurs économiques et le ministère du Commerce instaurera un dialogue constructif et permanent entre les autorités et les opérateurs économiques. Cet instrument accompagnera ces derniers dans leurs engagements en faveur du développement économique du pays, tout en assurant une meilleure protection des consommateurs.

Ce projet s’inscrit également dans la continuité du cadre de concertation entre l’État et le secteur privé, mis en place par le gouvernement pour favoriser un climat économique plus stable et prévisible, selon le communiqué officiel.