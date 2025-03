Le président des États-Unis, Donald Trump, a signé un décret visant à créer une réserve stratégique de bitcoins. Cette initiative repose sur l’utilisation des cryptomonnaies saisies par le gouvernement lors de confiscations judiciaires. David Sacks, conseiller présidentiel en intelligence artificielle et cryptomonnaies, a expliqué que cette mesure n’engendrera aucun coût pour les contribuables. Cette décision intervient à la veille d’une rencontre entre les dirigeants du secteur des cryptomonnaies et la Maison-Blanche.

Une réserve financée par les cryptomonnaies saisies

Le décret présidentiel prévoit que la réserve soit alimentée exclusivement par les actifs numériques confisqués lors de procédures judiciaires. Donald Trump a affirmé que cette décision renforce la souveraineté économique du pays en préservant ces ressources stratégiques. David Sacks a ajouté : « Cela signifie que cela ne coûtera rien aux contribuables. » Cette approche évite ainsi une dépense publique directe tout en valorisant des actifs autrement inutilisés.

Le président a également dévoilé cinq actifs numériques devant intégrer cette réserve. Ces cryptomonnaies incluent le bitcoin, l’éther, le XRP, le solana et le cardano. Cette annonce a immédiatement entraîné une hausse de la valeur de ces actifs sur le marché. Cette fluctuation illustre l’impact de la politique présidentielle sur l’économie numérique et la confiance des investisseurs.

Cette mesure suscite toutefois des interrogations sur de possibles conflits d’intérêts. Donald Trump possède lui-même des parts dans une plateforme de cryptomonnaies. Certains analystes soulignent que ces décisions pourraient avantager ses propres intérêts financiers. La transparence de cette politique et son application future feront l’objet d’une surveillance accrue.

Une réunion déterminante entre la Maison-Blanche et l’industrie crypto

La création de cette réserve intervient à un moment clé pour le secteur des cryptomonnaies. Une rencontre est prévue entre la Maison-Blanche et les dirigeants de cette industrie afin d’examiner les implications de cette initiative. Cette réunion pourrait définir de nouvelles orientations réglementaires visant à encadrer les actifs numériques tout en stimulant leur adoption.

L’industrie crypto attend avec attention les résultats de cet échange. L’objectif principal sera de clarifier les modalités d’application du décret et d’anticiper ses répercussions sur les marchés. Certains experts considèrent cette initiative comme un premier pas vers une intégration plus formelle des cryptomonnaies dans le système financier national. D’autres redoutent que cette politique ne favorise que certains acteurs influents au détriment d’une régulation plus équitable.