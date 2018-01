Egypte : Mohamed Salah, un rêve devenu réalité

L'Égyptien Mohamed Salah, en pleine forme avec son club Liverpool (Angleterre), est une star en sélection égyptienne de football. Il a reçu jeudi à Accra le Ballon d' Or africain 2017. Un rêve qui s’accomplit pour ce jeune ailier de 25 ans.

Mohamed Salah, le nouveau Pharaon d’Or

La cérémonie de remise des trophées CAF Awards 2017 a eu lieu jeudi 4 janvier 2018 à Accra, au Ghana. Lors de cette cérémonie, Mohamed Salah a été désigné meilleur joueur africain de l’année 2017 devant son partenaire de Liverpool, le milieu offensif sénégalais, Sadio Mané ainsi que l’attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Avec cette distinction, la star égyptienne vient de réaliser un des rêves. "Remporter cette récompense est un rêve qui se réalise. 2017 a été une année incroyable pour moi et on a passé de grands moments avec la sélection", a-t-il déclaré en recevant son prix.

À 25 ans, il entre dans l’histoire du football africain et devient le premier Égyptien vainqueur de ce prix depuis Mahmoud al Khatib en 1983.

Avant ce trophée, Mohamed Salah était déjà perçu comme un « héros » en Égypte. Né à Basyoun, un quartier pauvre dans le gouvernorat de Gharbeya, l’ex-pensionnaire du FC Bâle (Suisse), de Chelsea (Angleterre) et de la Fiorentina (Italie) a connu un début de carrière difficile, mais a su se faire une place parmi les grands, et ce, grâce à sa détermination, son talent et sa combativité.

L’ailier des Reds est aujourd’hui un exemple de réussite pour la Jeunesse de son pays. Son école d'enfance a même été rebaptisée en son honneur.