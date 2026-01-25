Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo maintenu à la tête du PPA-CI

Laurent Gbagbo va continuer à diriger le PPA-CI. C’est une décision surprenante prise ce samedi par le Comité central du parti. Il a été proposé à l’ancien président de demeurer président du PPA-CI. Pourtant, il avait déjà annoncé son intention de prendre sa retraite. Cette fameuse retraite annoncée n’est visiblement pas pour demain.

PPA-CI : Laurent Gbagbo renonce à sa retraite politique

Alors que tout le monde s’attend à son retrait de la scène politique, Laurent Gbagbo est maintenu au poste de président du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI). Selon ses soutiens, il n’est demandeur de rien. C’est le parti qui aurait réclamé sa reconduction. À 80 ans, l’ancien président va poursuivre ses activités politiques en tant que chef de l’un des plus grands partis d’opposition. Une option qui contredit l’annonce qu’il a lui-même faite en octobre dernier.

Dans un entretien accordé à Alain Foka, l’éternel adversaire d’Alassane Ouattara indiquait qu’il était temps pour lui de se retirer. « Il n’y a pas de retraite en politique, mais je m’interdirai d’occuper des fonctions politiques, à l’intérieur de mon parti comme dans l’État. J’ai assez donné », avait-il déclaré. En acceptant de garder la présidence du parti, Laurent Gbagbo fait exactement le contraire de ce qu’il avait déclaré.

Ce retournement de veste peut être perçu comme l’absence de relève au sein du parti ? Ce qui est sûr, depuis qu’il a annoncé son retrait, aucune ambition claire ne s’est dégagée dans le rang des autres responsables. Le scénario ressemble à celui de la candidature du parti à la présidentielle : Laurent Gbagbo ou rien. Cette option de construire la stratégie du parti autour d’un seul homme a été improductive. Résultat : le parti a été exclu de l’élection présidentielle, avec des centaines de militants arrêtés.

À quand la relève ?

Alors qu’il critique la longévité d’Alassane Ouattara au pouvoir, Laurent Gbagbo lui-même ne veut pas lâcher la présidence de son parti. Si la crainte, c’est la mort du parti après son retrait, c’est dire que rien n’a été fait pour garantir la survie de cette formation politique après le départ de son fondateur. Tôt ou tard, il va falloir mettre la relève devant ses responsabilités. Il vaut mieux la préparer tant qu’il est encore temps.