Côte d’Ivoire: Les députés augmentés de 500.000 FCFA par mois 

Les députés ivoiriens ont de quoi de se réjouir en ce début de l’année 2018. Ils viennent de connaitre un relèvement de salaire de la part du Gouvernement. Ils toucheront désormais 500 000 FCFA de plus sur leur salaire, et ce, dès fin janvier 2018.

Les députésivoiriens vont bientôt se frotter les mains. Au mois de décembre, lors du vote en commission du budget 2018, les parlementaires avaient levé des préalables pour permettre le bon déroulé de l'Hémicycle. Un document signé par tous les groupes parlementaires indiquait que ces derniers « exigeaient le relèvement du budget de l’Assemblée nationale ».

Les discussions avaient ensuite été menées par Moussa Sanogo, secrétaire d’État chargé du budget et Mamadou Sanogo ex-ministre, président des affaires économiques et financières du parlement. Après de longues et âpres négociations avec l’Exécutif, les députés ont eu gain de cause. Ils viennent de connaitre en effet une augmentation salariale de 500 000 francs CFA, un montant qu’ils percevront dès la fin de ce mois.

Les parlementaires de Côte d’Ivoire plafonneront donc à deux millions six cent soixante-cinq mille francs CFA (2,665 millions) par mois. Ils bénéficieront aussi d’une prime d’installation de 10 millions de FCFA, une assurance maladie à 100 %, un passeport diplomatique, un véhicule hors douanes et taxes, une pension de retraite d’un million par mois et une immunité pour ses crimes et délits même ceux économiques. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les locataires du Parlement.

Toutefois, ces aménagements accordés aux députés ne sont pas du goût de tous. Pour bon nombre d’Ivoiriens, c’est un peu comme si les ménages et petites entreprises étaient lésés au profit des cadres nationaux qui continuent d'engranger des sommes faramineuses à la tête de l'État.