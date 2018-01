Côte d’Ivoire : Coopération, la FESCI au Maroc pour la signature de conventions

Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) est depuis le 17 janvier 2017 au Maroc. Pendant ce séjour au royaume chérifien, il a signé une convention de coopération avec l’Instance nationale pour les droits des immigrés, refugiés et marocains du monde (INDIRM)

La FESCI et l’INDIRM signent une convention de coopération au Maroc

Le séjour marocain d’Assi Fulgence Assi, secrétaire général de la FESCI n’a pas été de tout repos.

En effet, le samedi 20 janvier 2018 à Fès au Maroc, AFA a signé une convention avec l’Instance nationale pour les droits des Immigrés, réfugiés et Marocains du monde (INDIRM) représentée par sa présidente Fatima Attari.

Selon les signataires de ladite convention, elle s’inscrit dans le cadre des relations d’amitié entre les peuples marocains et ivoiriens.

Ainsi, avec la signature de celle-ci, la FESCI et l’INDIRM s’engage d’une part à faciliter les échanges culturels, artistiques et sportifs entre les étudiants des deux pays.

D’autre part, à mettre en place une plateforme d’échanges d’idées et d’expériences et également l’organisation de manière collégiale des séminaires, des stages de formations pour les élèves et étudiants Ivoiriens et Marocains.

Par ailleurs, cette coopération permettra d’accueillir, d’orienter et de soutenir les élèves et étudiants dans leurs projets d’études et de formation professionnelle.

Il faut rappeler qu’Assi Fulgence Assi, par ailleurs secrétaire général de la Confédération estudiantine et scolaire de l’Afrique (CESA), a décidé, depuis son avènement de redorer l’image de la FESCI qui rimait avec violences et troubles à l’université et dans les établissements scolaires dans le passé.

Pour ce réussir ce pari, il a décidé d’étendre les tentacules de la FESCI vers d’autres mouvements estudiantins entre autres nigériens, burkinabés, sud-africains pour des partenariats.

Au niveau national AFA a permis à environ 1.150 étudiants d’avoir des stages au sein de l’université Félix Houphouët Boigny, à la Sotra et dans plusieurs autres entréprises ivoiriennes

Débuté le 17 janvier 2018, le séjour de AFA au Maroc prendra fin le 22 janvier.