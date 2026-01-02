© Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara accorde la grâce présidentielle à 4 656 détenus

En Côte d’Ivoire, le Président Alassane Ouattara a annoncé à l’occasion de son message de fin d’année à la Nation, l’octroi d’une grâce présidentielle à 4 656 détenus de droit commun.

Côte d’Ivoire : 4 656 détenus retrouvent la liberté

Dans son message à la Nation le 31 décembre dernier, le Président de la Côte d’Ivoire Alassane Ouattara, a annoncé que deux décrets ont été signés. L’un portant grâce collective au profit de 2 000 détenus, l’autre accordant une remise de peine à 2 656 prisonniers dont le reliquat de la condamnation est inférieur ou égal à 36 mois. Les bénéficiaires seront remis en liberté dans les prochains jours. Cette mesure de clémence, conforme à la tradition républicaine en période de fêtes de fin d’année, a pour but de favoriser la réinsertion sociale et à contribuer au désengorgement des établissements pénitentiaires. Les personnes condamnées pour des crimes graves en sont exclues.

Dans son allocution, Alassane Ouattara a également salué l’engagement des forces de défense et de sécurité de la Côte d’Ivoire. Elles étaient mobilisées pour assurer la sécurité des populations durant les fêtes, leur exprimant la reconnaissance de la Nation. Abordant les perspectives nationales, le président ivoirien a réaffirmé sa confiance en l’avenir du pays et appelé à la préservation de la paix et au renforcement de la cohésion sociale.

Sur le plan sportif, le chef de l’État a adressé ses encouragements à l’équipe nationale de football, les Éléphants, engagée dans la CAN 2025 au Maroc.