Côte d’Ivoire : le RHDP désigne son candidat pour le perchoir de l’Assemblée nationale

Le RHDP est prêt à conquérir le perchoir de l’Assemblée nationale. Avec sa majorité écrasante, le parti présidentiel dispose d’une voie toute tracée pour faire élire son candidat. Mais qui portera les couleurs du parti à la tête de l’Assemblée nationale ? Alassane Ouattara a fait son choix.

Présidence de l’Assemblée nationale : Patrick Achi désigné par le RHDP pour succéder à Adama Bictogo

Alassane Ouattara a choisi pour la présidence de l’Assemblée nationale. Selon les informations rapportées ce jeudi par JA, Adama Bictogo devra céder son fauteuil à Patrick Achi. Le média a précisé que l’ancien Premier ministre a été sélectionné par le président Alassane Ouattara, chef du RHDP. L’information a été communiquée à l’ensemble des députés lors de la rencontre tenue ce jeudi.

Avec 197 sièges sur 255, le RHDP est parti pour régner au sein de l’Assemblée nationale. C’est une bonne nouvelle pour le président de la République qui va entamer son nouveau mandat avec une majorité à l’hémicycle. En face, le principal parti d’opposition n’a obtenu qu’une trentaine de députés. Le PDCI ne pèsera pas dans le jeu.

C’est un retour triomphal pour Patrick Achi, qui avait quitté la tête du gouvernement en octobre 2023. Après avoir pris un peu de recul par rapport à la scène politique, il a été rappelé en 2025 par le chef de l’État pour être nommé ministre d’État, conseiller spécial à la présidence. À ce poste, il a démontré dévouement et engagement envers la vision du président de la République.

Quelle destination pour Adama Bictogo ?

Ses chances de rempiler étaient minces. Il n’y a pas eu de conflit ouvert entre Adama Bictogo et le président Alassane Ouattara, mais des indices montraient que les signaux n’étaient plus au vert. Le chef de l’État a-t-il perdu confiance ? La prochaine position de Bictogo dans le dispositif permettra de situer ce qu’il en est. Peut-être qui est le prochain Premier ministre ?