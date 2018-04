CIV: Un réseau annonce le renforcement des capacités des maires

Le président du bureau exécutif du réseau des villes secondaires des Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa), Nicolas Djibo, maire de Bouaké (Centre ivoirien), a annoncé samedi l’organisation pendant cinq jours d’un atelier de renforcement des capacités des maires et de la commission technique du réseau, dans un communiqué.

Les maires formés pour le développement descommunes

"Le réseau des villes secondaires des Etats de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) organise du 16 au 19 avril 2018, à la salle de conférence de la mairie de Bouaké, un atelier de renforcement des capacités des maires et de la commission technique du réseau", indique la note, signé par M. Nicolas Djibo.

Conscients du fait que les villes secondaires constituent, une alternative aux problèmes de développement des pays de la zone Uemoa, des maires ont décidé se réunir en Côte d'Ivoire.

Cinq jours durant, les maires et experts venus de la Côte d’Ivoire, Niger, Mali, Burkina Faso, Bénin, Togo, Sénégal, seront instruits sur le montage des "projets transnationaux pertinents au service du développement des villes secondaires" et la "gestion efficiente et moderne de leurs municipalités".

M. DJIBO explique que "les villes secondaires ont des responsabilités de chef-lieu à des degrés différents". Ces villes remplissent les fonctions dans les "secteurs agricoles, administratifs, commerciaux, de services industriels et éducatifs", a poursuivi M. Djibo.

Les villes secondaires jouent un rôle de développement économique dans les petites régions. Et, elles servent de lien entre le monde rural et la capitale, et desservent en biens et services les populations des territoires environnants.

"Méthodologie et stratégies de montage de projets transnationaux de développement", "la démarche qualité appliquée à la gestion des collectivités territoriales" et "outil de la gestion axée sur les résultats : le cas du manuel de procédures", sont les thèmes qui seront abordés au cours de cette rencontre, a informé le président du réseau des villes secondaires de l'Etat de l'Union économique monétaire ouest africaine.