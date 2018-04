Côte d’Ivoire: Des ex-exiles se réunissent pour leur réinsertion

Des ex-exiles ivoiriens se sont réunis au sein d’une "coalition" pour faciliter leur réinsertion en Côte d’Ivoire, a annoncé mardi à Abidjan un cadre du Rassemblement des républicains RDR, (parti présidentiel), Evariste Yaké, face à la presse.

Des pro-Gbagbo (ex-exiles) en quête de pardon et de réconciliation

L’action de la "coalition des ex-exilés pour la démocratie et la paix", qui regroupe des proches de l’ex-président Laurent Gbagbo, dont Ferdinand Kouassi dit Watchard kedjebo, Clément Nadaud ou encore l’artiste chanteur Paul Madys, "se situe dans la recherche de pardon et de réconciliation", selon M. Yaké, un ancien pro-Gbagbo qui a viré au RDR à son retour d’exil.

"Notre désir n'est pas de revendiquer, d’exiger quoi que ce soit" mais "de souhaiter un cadre propice pour assurer la réinsertion de ceux qui ont volontairement décidé de mettre fin à leur exil malgré les incertitudes", a-t-il poursuivi.

"Nous n'avons pas besoin d'avoir le même niveau de vie qu’on avait, nous n’avons pas à quémander, mais nous avons besoin de béquilles", a ajouté Watchard Kedjebo.

Plus de 93% des ex-exiles ivoiriens rentrés depuis la crise de 2010

En décembre 2017, la ministre de la Solidarité, Mariatou Koné, a affirmé que "plus de 93% des 45.000 réfugiés de la crise post-électorale ont regagné la Côte d’Ivoire", lors de la cérémonie de réception de son "Prix spécial Panafricain" 2017 de l’Interafricaine de communication et de sondage (ICS), pour ses actons en faveur de la réconciliation et la cohésion sociale.

Depuis plusieurs années, le président ivoirien, Alassane Ouattara, a lancé plusieurs appels pour le retour massif des exilés. "Nous poursuivrons nos efforts pour que tous les fils et filles puissent être au pays", a dit M. Ouattara face aux chefs et rois traditionnels et responsables religieux, réunis au sein du forum national des confessions religieuses et du conseil supérieur des Imams, le 04 janvier