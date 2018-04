CIV: Gnamien Konan, nouveau départ ou perpétuel recommencement ?

Gnamien Konan a annoncé la création de son nouveau parti politique « Nouvelle Côte d’Ivoire » pour ce samedi. Limogé du gouvernement, puis mis à la touche à l’UPCI, le parti qu'il a fondé, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur cherche visiblement ses marques.

Gnamien Konan à la recherche d’un souffle nouveau

La politique est un métier, disait un grand homme africain. Aussi, y entrer par un concours de circonstances ne pourrait conduire qu'à papillonner au gré de ses intérêts. C'est visiblement de ce syndrome que souffre l'ex-ministre Gnamien Konan qui tente, tant bien que mal, de s'afficher et de s'affirmer sur l'échiquier politique national.

Propulsé au-devant de la scène en 2001 par le président Laurent Gbagbo en qualité de Directeur général de la douane après un appel à candidature, Gnamien Konan a su se faire remarquer en faisant passer les recettes douanières de 486 milliards FCFA en 2000 à 779 milliards de FCFA en 2007, malgré la crise militaro-politique que traversait la Côte d'Ivoire.

Tombé en disgrâce avec le pouvoir d'alors après son départ de la douane, l'ingénieur informaticien crée, en 2008, le Mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espérance et se porte candidat à l'élection présidentielle de 2010. Il s'allie plutard au candidat Alassane Ouattara pour le second tour des élections. Durant la crise postélectorale, il s'était également retranché au Golf Hôtel et avait officiellement fait son adhésion au Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (RHDP) avec son parti l'Union pour la Côte d'Ivoire (UPCI).

Nommé successivement ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, puis ministre du Logement et de l'Habitat social par le président Alassane Ouattara depuis 2011, le natif de Toumodi sera éjecté de l'équipe gouvernementale en novembre 2016 du fait d'une dissension entre les alliés de la coalition au pouvoir à propos des législatives. N'empêche que Gnamien Konan sera élu député dans la circonscription de Botro.

Cependant, il quitte la tête de son parti et est aussitôt remplacé par un intérimaire. Alors que l'on s'attendait à son retrait total de la politique pour se poser en technocrate et expert en informatique et en lutte contre la fraude à la douane et aux impôts, que l'ancien ministre annonce son nouveau parti dénommé « La Nouvelle Côte d’Ivoire (NCI) ».

À travers ce mouvement politique qui sera officiellement présenté ce samedi 28 avril 2018, l'ex-DG de la douane entend oeuvrer au rassemblement des Ivoiriens autour des valeurs de bonne gouvernance, de transparence, de lutte contre la corruption et de détournements de deniers publics, de restauration de l’École ivoirienne.

Notons toutefois que le lancement de la NCI coïncide curieusement avec le congrès de l'UPCI pour l'adoption des statuts du parti unifié. Hasard de calendrier ou bras de fer entre les anciens camarades upécistes ?

Quoi qu'il en soit, voici Gnamien Konan encore au bas de l'échelle pour certainement amorcer un nouveau départ. Mais cette fois-ci, avec quelle impulsion ? Se rapprochera-t-il de la coalition au pouvoir ou rejoindra-t-il plutôt l'opposition ? Autant d'interrogations qui attestent que l'ancien énarque est vraisemblablement en train de chercher ses marques dans le paysage politique ivoirien.