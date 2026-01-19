Le départ d’Adama Bictogo de l’Assemblée Nationale « ne change rien »

Le Président Adama Bictogo n’est plus à la tête de l’Assemblée Nationale. Sanction ? Mise à l’écart ? Alafé Wakili, PDG du groupe de média L’Intelligent d’Abidjan, bien introduit dans les différents cercles politiques en Côte d’Ivoire, s’exprime sur les coulisses de ces décisions.

Adama Bictogo, la fameuse descente avant la montée ?

Samedi, le député-maire de Yopougon, M. Adama Bictogo, a quitté son poste de Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire. Ce changement à la tête de l’hémicycle provoque une polémique qu’a bien voulu clarifier M. Alafé Wakili, sollicité par Afrique-Sur7.fr, dans cette interview de Gary SOGNON.

Gary SOGNON : Qu’est-ce que tu penses de l’élection du Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire ?

Alafé Wakili : L’élection s’est bien déroulée. Elle a été démocratique. M. Achi Patrick n’était pas candidat unique, son adversaire a obtenu 36 voix contre 215 électeurs pour l’ex-Premier ministre. Il a été élu au-delà de son parti puisque le RHDP n’a que 196 députés. C’est donc une élection démocratique relevée par la discipline des militants élus de son parti.

• Pourquoi le Président Adama Bigtogo n’a pas été reconduit par le RHDP dans cette élection ?

Il n’a pas été reconduit, certainement parce que le Président du RHDP et les différentes instances du parti estiment qu’il peut être amené à conduire d’autres missions, d’autres challenges. La mission à la tête de l’Assemblée Nationale a été conduite jusqu’à son terme. Vous savez qu’il se définit lui-même comme un homme de missions. Ces dernières années, il a rempli celle de directeur exécutif du RHDP, on a aussi vu le rôle important qu’il a joué en 2020 pour la candidature du Président Alassane Ouattara.

On connaît la grande mission qui lui a été confiée de prendre Yopougon, plus grande commune de Côte d’Ivoire, en 2023. Toutes ces missions ayant été bien accomplies, le Président et les instances du parti ont estimé qu’il pourrait peut-être conduire d’autres missions. Achi Patrick a donc été coopté pour l’Assemblée Nationale après sa mission à la Primature.

Souvenez-vous qu’après la CAN, le Président avait annoncé qu’Achi Patrick n’avait pas été reconduit au poste de Premier ministre parce qu’il était destiné à d’autres missions. Deux ans après, le voici à l’Assemblée Nationale pour une nouvelle mission.

• À l’analyse, on a l’impression que le Président Bictogo paie ses déclarations sur sa possible candidature si le Président lui faisait confiance. Une erreur parce que tous les cadres du parti savaient que le Président serait le candidat ?

Les mêmes intentions et supposées sanctions avaient été annoncées contre le Premier ministre Patrick Achi. J’ai entendu qu’il avait été démis et sanctionné pour avoir nourri des velléités de candidature, ce à quoi je ne crois pas au regard du retour de Patrick Achi à l’Assemblée Nationale.

On ne peut pas faire des analyses sérieuses sur la base de telles rumeurs. Je ne crois pas qu’un parti se gère par des sanctions en tout genre contre les cadres. Je ne peux pas entrer dans ce type de spéculations sauf si le parti produit une déclaration dans ce sens, ou si M. Bictogo reconnaît qu’il n’est plus PAN sur la base d’éléments précis parce qu’on l’aurait sanctionné pour avoir nourri sa disponibilité à être au service de son parti et du Président de la République, pour la fonction suprême.

À l’analyse, il est quand même curieux de voir que le parti ne lui renouvelle pas sa confiance, malgré les succès des missions qu’il a conduites.

Il a déjà accompli beaucoup de missions. Il reste, par exemple, une mission de Premier ministre ou de Président de la République, ou même de ministre, ou autre. Pour monter, il faut descendre, selon le Premier ministre Mambé, comme je l’ai rappelé ce matin dans L’intelligent d’Abidjan (NDLR 19 janvier 2026). Si on ne cesse pas d’être Président de l’Assemblée Nationale, comment peut-on monter pour être Premier ministre ou Président de la République ? Je ne comprends pas la logique qui veut qu’il soit forcément sanctionné.

On sait qu’au RHDP, il y a différents courants comme dans les autres partis politiques. Est-ce que ce n’est pas le résultat d’une guerre interne au parti ?

Quels sont ces courants au RHDP ? Si on ne peut pas les nommer et s’ils n’existent pas formellement, on entre dans le domaine des spéculations. Et on ne peut pas faire d’analyses rigoureuses là-dessus.

Il existe un seul courant au RHDP, tout comme au PPA-CI, au PDCI ou au FPI, c’est le courant Ouattara, Gbagbo, Thiam ou Affi. Tout autre courant est un courant contre la discipline du parti, contre l’autorité du président du parti. Il n’y a pas de courant en dehors de la ligne incarnée par le président…même si le débat reste possible dans les partis politiques. Même les courants n’empêchent pas la discipline.

Donc il ne faut pas prendre en compte des caractéristiques qui, de mon point de vue, ne sont pas efficaces ou traductrices des dynamiques réelles au RHDP , comme dans les autres partis politiques.

Selon vous, où pourrait-on retrouver M. Bictogo dans les prochains mois ou dans les prochaines années ?

On peut le voir partout. La vie d’un homme politique ne s’arrête jamais tant qu’il est en vie. Le Président Alassane Ouattara a accédé au pouvoir à 69 ans. Adama Bictogo a 63 ans, et gens ont l’impression que sa carrière politique est terminée. Achi Patrick (70 ans) est plus âgé qu’Adama Bictogo.

Le président Bictogo, à la naissance de cette polémique, avait l’impression que des gens étaient à des funérailles parce qu’il n’est plus PAN.L’avenir pour lui, je crois que c’est d’abord Dieu et ensuite la décision du président Alassane Ouattara et parti, des militants. Il n’a pas pas d’avenir politique en dehors de ce cadre. Je pense qu’il le sait.

Tant que le Président Ouattara est là, et que le Rhdp reste dynamique, et opérationnel, lui, comme tout militant, a de l’avenir et donc peut nourrir l’espoir d’embrasser d’autres responsabilités.

Député d’Agboville et en même temps maire de Yopougon. Cela correspondait à quoi de l’engager dans deux grandes missions aussi différentes dans deux localités éloignées ?

Cela veut dire que le parti est cohérent. Il était député d’Agboville (plus de 136 000 habitants) depuis trois mandats. Son quatrième mandat de député, il le prend à Yopougon (1 571 065 hab.). Il ne se voyait plus continuer à Agboville lorsqu’une opportunité de devenir maire de Yopougon s’est présentée.

D’une population de 136 000 habitants, il passe à la tête de la plus grande commune de Côte d’Ivoire. Le petit tabouret qu’il n’a pas eu à Agboville en tant que maire, alors qu’il était déjà député, il en a eu un plus grand à Yopougon. C’est extraordinaire, ce grand challenge qu’il a relevé grâce au parti qui lui a fait confiance.

À Yopougon, une commune cosmopolite, la Côte d’Ivoire en miniature, le parti lui demande de continuer sur sa lancée, de consolider son ancrage. Pour moi, c’est plutôt une très bonne option. Et comme je l’ai dit, pour monter, il faut descendre. Le Président Achi, qui vient de prendre la tête de l’Assemblée Nationale, a été dans la même posture que lui il y a deux ans. Après avoir été Premier ministre, il a été pendant longtemps simplement député et président du Conseil régional avant d’être, plusieurs mois après, nommé Ministre d’État puis PAN. Il n’y a pas de quoi être inquiet pour l’avenir.

S’il ne faut pas s’inquiéter, est-ce à dire que le Président Bictogo peut être un des présidentiables de 2030 ?

Contrairement à ce que croient certains, je ne pense pas que son changement de poste change ses options d’avenir si jamais il a été déjà dans cette posture. On n’a jamais clairement eu la liste de la demi-douzaine, mais il était souvent cité. M. Patrick Achi, même lorsqu’il n’était plus Premier ministre, a continué d’être cité. Et d’autres, sans jamais avoir été PAN ou Premier ministre, sont cités, je parle du Ministre d’État, Ministre de la Défense, M. Téné Birahima. Donc je crois que le fait de ne plus être PAN ou Premier ministre n’empêche pas d’être un des présidentiables.

Pourquoi le gouvernement n’est-il pas nommé après la démission du précédent ?

Il n’y a pas de problème ni de retard. On est dans les délais et ça va être fait dans les prochaines heures, prochains jours. Samedi, le Premier ministre et les ministres en charge d’évacuer les affaires courantes se sont présentés à l’Assemblée Nationale pour la séance inaugurale. La nomination du Premier ministre est imminente et le gouvernement sera publié.

Qui, d’après vous, sera le prochain Premier ministre ?

Tout est dynamique à ce niveau et tout dépend du choix chef de l’état. Donc on ne peut pas jouer au jeu des pronostics dans ce type d’affaire. Ce n’est pas du football ou du sport , donc je me garde de me prononcer.

Au regard des dirigeants actuels, qui ferait un bon Premier ministre ?

Tout le monde peut être un bon Premier ministre au regard du Président de la République. Nous avons un Président opérationnel , donc tout le monde peut être un bon Premier ministre avec son coaching. Il y a plusieurs cadres aux profils divers et variés autour du Président, donc tout le monde peut faire un bon Premier ministre.

Votre mot de la fin sur le cas Bictogo

Le départ du président Bictogo de l’Assemblée Nationale ne change rien. Ce n’est pas le signe d’un problème. Lorsqu’il a été informé de ce choix du parti, il a pris la parole à deux reprises devant témoins , pour réaffirmer sa loyauté au Président du parti, président de la République et son soutien à Achi Patrick. Je ne crois pas que ce changement traduise un problème quelconque.