CI:Franklin Nyamsi répond au RDR et à Kandia Camara

Menacé de poursuites judiciaires pour propos injurieux à l'encontre de la Secrétaire générale du RDR Kandia Camara, Franklin Nyamsi, conseiller de Soro Guillaume, a estimé que ces "agitations des petits diablotins dans l'eau bénite ne vont jamais l'empêcher de dormir".

Franklin Nyamsi ironise sur l'idée de poursuite judiciaire du RDR

Dans une interview accordée à Jeune Afrique, Kandia Camara a estimé que M. Soro Guillaume, vice-président du RDR chargé de la région du Tchologo, doit ce qu’il est au parti au pouvoir et à son président d’honneur, M. Alassane Ouattara.

"Personne n’a mis une arme sur la tempe de Guillaume Soro en lui disant : +Il faut que tu sois membre du RDR +. Il est là de son plein gré, et si un jour il ne veut plus y être militant, il partira", avait-elle déclaré, avant d’ajouter : "N’oublions pas non plus que c’est en tant que militant de ce parti qu’il a été élu président de l’Assemblée nationale. Je peux le dire avec un mégaphone : ce qu’il est aujourd’hui, il le doit au président Ouattara et au RDR. Et il le sait".

Ces propos de Kandia Camara, s’ils n’ont pas été commentés par M. Soro lui-même, ont tout de même suscité les réactions de deux de ses proches, notamment son directeur de la Communication Moussa Touré et son Conseiller spécial Franklin Nyamsi, qui s’en sont pris par écrit, dans la foulée, à la ministre de l’Education nationale.

"Quand on a passé l’âge de 58 ans, qu’on est ministre de la République, qu’on est allée à la Mecque et qu’on est enseignante, donc éducatrice, on devrait savoir que mentir est un péché grave, Mme la ministre ! Vous nous faites honte et vous faites honte à notre religion !", a écrit sur Facebook Moussa Touré.

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, le Franco-Camerounais Franklin Nyamsi s’est montré tout aussi critique contre Kandia Camara.

Mardi, le RDR a annoncé une plainte contre ces deux proches de Soro "pour outrages à l’égard de la Secrétaire Générale".