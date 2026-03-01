Côte d’Ivoire : Ibrahim Zigui demande pardon aux autorités

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : Ibrahim Zigui demande pardon aux autorités
© Copyright : Ibrahim Zigui

En Côte d’Ivoire, Ibrahim Zigui, activiste politique proche du PPA-CI, fait profil bas. Dans un communiqué de presse daté du vendredi 28 février 2026, il a présenté ses excuses à la présidente du Conseil constitutionnel et à toutes les autorités ivoiriennes. L’activiste regrette son acte et implore la clémence de Chantal Camara, qu’il avait visée dans une vidéo incriminée.

Côte d’Ivoire : en détention depuis 5 mois, Ibrahim Zigui présente ses excuses à Chantal Camara

Arrêté suite à une vidéo devenue virale, Ibrahim Zigui est en détention depuis le mois de septembre 2025. La vidéo incriminée visait le Conseil constitutionnel et sa présidente Chantal Camara. L’activiste dénonçait la décision du juge constitutionnel portant validation des candidatures à l’élection présidentielle d’octobre 2025. À noter que l’ancien président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, a été exclu de cette élection.

« Aujourd’hui, avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée et même irrespectueuse à l’égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n’avait pas lieu d’être faite », regrette Ibrahim Zigui. Après cinq mois passés en détention, il renonce au bras de fer et demande pardon. Cela surprend plus d’un connaissant l’engagement et la détermination de l’homme. Mais c’est bien vrai : il a jeté les armes. « Je confirme en tant que nouvel avocat de Zigui Ibrahim l’authenticité de ce communiqué signé par lui-même », a indiqué Me Ange Rodrigue Dadjé.

Conflit en Iran : La Côte d’Ivoire condamne
Israël : l’ambassadeur ivoirien n’est pas mort dans les frappes
Côte d’Ivoire : les prix des produits pétroliers pour mars 2026
Terrorisme : les zones risquées en Côte d’Ivoire selon la France

En cette période de pénitence chrétienne et musulmane, je prie Dieu que Mémé Chantal Camara accorde son pardon à son petit-fils que je suis.

Ibrahim Zigui

Il présente également ses « sincères excuses » aux « autorités ivoiriennes ainsi qu’à toute la population ivoirienne que j’ai blessée avec mes publications ».

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026