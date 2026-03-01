Côte d’Ivoire : Ibrahim Zigui demande pardon aux autorités

En Côte d’Ivoire, Ibrahim Zigui, activiste politique proche du PPA-CI, fait profil bas. Dans un communiqué de presse daté du vendredi 28 février 2026, il a présenté ses excuses à la présidente du Conseil constitutionnel et à toutes les autorités ivoiriennes. L’activiste regrette son acte et implore la clémence de Chantal Camara, qu’il avait visée dans une vidéo incriminée.

Côte d’Ivoire : en détention depuis 5 mois, Ibrahim Zigui présente ses excuses à Chantal Camara

Arrêté suite à une vidéo devenue virale, Ibrahim Zigui est en détention depuis le mois de septembre 2025. La vidéo incriminée visait le Conseil constitutionnel et sa présidente Chantal Camara. L’activiste dénonçait la décision du juge constitutionnel portant validation des candidatures à l’élection présidentielle d’octobre 2025. À noter que l’ancien président Laurent Gbagbo, président du PPA-CI, a été exclu de cette élection.

« Aujourd’hui, avec beaucoup de recul, je réalise que cette vidéo était très déplacée et même irrespectueuse à l’égard de la présidente du Conseil constitutionnel et n’avait pas lieu d’être faite », regrette Ibrahim Zigui. Après cinq mois passés en détention, il renonce au bras de fer et demande pardon. Cela surprend plus d’un connaissant l’engagement et la détermination de l’homme. Mais c’est bien vrai : il a jeté les armes. « Je confirme en tant que nouvel avocat de Zigui Ibrahim l’authenticité de ce communiqué signé par lui-même », a indiqué Me Ange Rodrigue Dadjé.

Il présente également ses « sincères excuses » aux « autorités ivoiriennes ainsi qu’à toute la population ivoirienne que j’ai blessée avec mes publications ».