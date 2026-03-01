© Côte d'Ivoire : les prix des produits pétroliers pour mars 2026

En Côte d’Ivoire, les prix du super sans plomb, du gaz butane et du pétrole lampant restent stables pour le troisième mois consécutif.

Côte d’Ivoire : le DDO et le fuel lourd augmentent de prix à Abidjan pour le mois de mars 2026

En Côte d’Ivoire, la Direction générale des hydrocarbures (DGH) a publié ce vendredi, les nouveaux tarifs des produits pétroliers applicables pour le mois de mars 2026. Les prix à la pompe pour le super, le gasoil moteur, le pétrole lampant et le gaz butane en bouteille restent inchangés sur l’ensemble du territoire. Par contre, le District d’Abidjan enregistre quelques ajustements à la hausse sur certains produits destinés aux professionnels.

En effet, pour les automobilistes et les ménages, pas de changement. Le super sans plomb demeure à 820 F CFA le litre, alors que le gasoil moteur s’affiche toujours à 675 F CFA le litre. Le pétrole lampant, très utilisé dans certaines localités pour l’éclairage, conserve son prix de 705 F CFA.

En ce qui concerne le gaz butane, les tarifs des bouteilles les plus courantes n’ont pas bougé d’un franc depuis le début de l’année. La bouteille de 6 kg coûte toujours 2 000 F CFA, celle de 12,5 kg est à 5 200 F CFA, et la bouteille de 15 kg se vend à 6 965 F CFA.

Mais, les professionnels et industriels basés à Abidjan devront composer avec une facture plus salée pour certains carburants. Le DDO (Distillate Diesel Oil) passe de 593 F CFA le kg (prix appliqué en janvier et février) à 622 F CFA le kg en mars. Soit une augmentation de 29 F CFA par kg.

Même tendance pour le Fuel oil 180. Après une baisse en février (390 F CFA le kg), le produit repart à la hausse pour atteindre 411 F CFA le kg en mars. Par rapport à janvier (397 F CFA), on note également une légère progression.

Le DDO exonéré suit la même courbe, grimpant à 548 F CFA le kg en mars, contre 519 F CFA le kg le mois précédent. Le prix du butane vrac industriel et des bouteilles de plus de 28 kg reste scotché à 541,928 F CFA le kg. Un tarif qui n’a pas varié depuis le début de l’année.

Selon la DGH dans son communiqué, ces prix sont des maxima à ne pas dépasser. Les stations-service et les revendeurs sont tenus de les afficher visiblement pendant toute la durée du mois, sous peine de sanctions.