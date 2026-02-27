Les tensions entre les États-Unis et l’Iran entrent dans une nouvelle phase. L’Iran aurait détruit le drone américain Triton MQ-4C. L’armée américaine avait fait décoller ce drone depuis la base des Émirats arabes unis le 22 février. À ce jour, l’appareil n’est pas réapparu, car le système de défense aérien électronique de l’Iran l’aurait détruit.

Ce qu’a fait l’Iran du drone américain Triton

Donald Trump promet depuis plusieurs semaines de frapper l’Iran. Dans le même temps, les États-Unis négocient avec l’Iran les conditions d’un empêchement des phrases. À ce jour, aucun succès dans les négociations. Le président américain a même montré son mécontentement.

Donald Trump a déclaré ces dernières heures : « Je ne suis pas content du fait qu'ils (les Iraniens) ne veulent pas nous donner ce que nous devons avoir, je ne suis pas du tout content. Nous verrons ce qu'il va se passer ».

Dans la foulée, une information relayée par Grok indique qu’un « drone MQ-4C Triton de l’US Navy, immatriculé 169660, indicatif d’appel OVRLD1 », a quitté une base de l’armée américaine aux Émirats arabes unis le 22 février 2026. Ce drone, selon cette source, aurait atteint « une altitude d’environ 33 000 pieds au-dessus du détroit d’Ormuz, au sud de l’Iran », et là, patatras, le drone « a émis le code d’urgence 7700, puis a disparu des radars ADS-B civils. »

En clair, le drone américain aurait été abattu, selon une information de Flightradar24 relayées par l’iA de X, ancien Twitter appartenant à l’homme d’affaires américain Elon Musk.

Le prix d’un drone Triton s’élèverait à un prix estimé à 230 millions de dollars, donc le drone le plus cher de l’arsenal américain. C’est probablement cette destruction de cet appareil considéré comme symbole de la puissance militaire aérienne des États-Unis qui explique les hésitations de Donald Trump à donner l’assaut sur l’Iran.

Un rééquilibrage des forces est peut-être en train de s’opérer sous nos yeux. A la vérité, l’Iran n’est pas le Vénézuéla dont Donald Trump a kidnappé le Président Nicolas Maduro.

À ce jour (28 février 2026), les États-Unis, ou le Pentagone, voir la Marine américaine, ne fait état d’une perte ou d’un crash d’un de ses drones, malgré l’information de Flightradar24.