© Côte d'Ivoire : Nina Keita visée par une enquête ? La Justice réagit

En Côte d’Ivoire, l’affaire Epstein continue de faire débat. Des partis politiques font pression pour une ouverture d’enquête judiciaire. Dans la foulée, beaucoup de fausses informations sont diffusées sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, le ministère de la Justice a démenti un communiqué attribué au procureur de la République. Le faux communiqué annonce l’ouverture d’une prétendue information judiciaire relative au dossier Epstein dans lequel Nina Keita est citée.

Côte d’Ivoire : un faux document sur l’affaire Epstein circule

Selon le communiqué incriminé, le procureur de la République près le tribunal de première instance d’Abidjan a décidé de l’ouverture d’une information judiciaire contre Nina Keita. Dans le communiqué, il est précisé que cette prétendue enquête est ouverte au regard des faits graves liés aux atteintes sexuelles sur mineurs pour lesquels Jeffrey Epstein a été condamné.

Ce communiqué intervient dans un contexte où l’affaire Epstein ébranle plusieurs personnalités dans le monde. Des médias internationaux ont indiqué que des échanges entre l’Ivoirienne Nina Keita et Epstein ont été révélés. Selon le journal Le Monde, Nina Keita, nièce d’Alassane Ouattara, « jouait les entremetteuses pour le pédocriminel ». Au regard de ces informations, les partis PDCI et le FPI ont officiellement demandé aux autorités ivoiriennes d’ouvrir une enquête judiciaire afin que tout le monde soit situé.

À ce jour, aucune enquête n’est ouverte sur le dossier en Côte d’Ivoire. Le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme a formellement démenti cette information portée par un faux communiqué. Sur sa page Facebook, le ministère a partagé le communiqué avec la mention « Fake News ».

La plateforme Alerte 100 a indiqué que ce « document est faux ». « Il a été diffusé et rédigé dans le but de tromper l’opinion publique et de semer la confusion au sein de la population », a-t-elle ajouté.