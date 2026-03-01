© Israël : l'ambassadeur ivoirien n'est pas mort dans les frappes

Sur Facebook, des publications font état de la mort de Fieni Kouakou, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Côte d’Ivoire près l’État d’Israël, dans une frappe iranienne. L’auteur de la publication prétend que le corps sans vie de l’Ambassadeur a été retrouvé dans les décombres. D’après les vérifications, il s’agit d’une fausse information qui ne repose sur aucune preuve tangible.

Guerre Iran – Israël : l’ambassadeur ivorien n’est pas mort

Dans une première publication (ici), Moussa Sanou indique ce qui suit : « L’ambassade de Côte d’Ivoire en Israël, après la frappe de l’Iran, l’ambassadeur Fieni Kouakou est mort avec une dizaine de personnes. » Cette publication postée dans le groupe Facebook dénommé « Observatoire populaire en Côte d’Ivoire » a suscité plus de 267 commentaires et plus de 500 mentions « J’aime » 16 h après.

Quelques minutes après, le même profil a fait une deuxième publique (ici) : « L’ambassadeur ivoirien en Israël, Fieni Kouakou a été retrouvé calciné dans les décombres de l’ambassade. Cette deuxième publication a fait plus de 80 commentaires 17 h après.

Contexte

L’annonce de la prétendue mort de Fieni Kouakou intervient dans la foulée des frappes israélo-américaines qui ciblent l’Iran depuis le samedi 28 février 2026. Cette attaque, qui est toujours en cours, a déjà fait plusieurs morts, notamment le Guide suprême Ali Khamenei et plusieurs hauts gradés.

Vérification

Les canaux diplomatiques et les sources officielles appropriées n’ont pas confirmé. Alertes 100, une plateforme anti-Fake-News mise en place par les autorités ivoiriennes, a démenti la mort de Fieni Kouakou dans une frappe en Israël. « Des publications non fondées largement diffusées sur les réseaux sociaux prétendent que l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire en Israël serait décédé à Tel Aviv à la suite d’une frappe de missiles iraniens. Cette information est fausse », a indiqué la plateforme.

Verdict

Au regard des éléments développés, il apparait que cette information est fausse.