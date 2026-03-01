Conflit en Iran : La Côte d’Ivoire condamne

La Côte d’Ivoire du Président Alassane Ouattara n’est pas insensible au conflit au Moyen-Orient impliquant l’Iran, Israël, les États-Unis et maintenant plusieurs pays du Golfe. Le gouvernement ivoirien condamne les attaques et réaffirme son attachement au “respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de la sécurité de tous les États.”

Conflit au Moyen-Orient : le Président Ouattara appelle à l’apaisement

Ami de tout le monde, ennemi de personne, la Côte d’Ivoire déplore les résurgences des violences au Moyen-Orient. Le gouvernement du Premier Ministre Robert Beugré Mambé, dans un communiqué, s’est positionné pour la paix. Il a appelé toutes les parties au conflit à la retenue afin d’éviter d’exacerber les tensions.

Dans sa communication, l’État de Côte d’Ivoire invite les acteurs directs ou indirects à privilégier les “mesures de désescalade propres à préserver la paix et la stabilité régionales et internationales.”

L’équipe du chef de l’État ivoirien encourage les “initiatives diplomatiques et les efforts de médiation engagés par les partenaires régionaux et internationaux.”

Le communiqué du gouvernement ivoirien :

Samedi, la coalition États-Unis – Israël a bombardé l’Iran et tué le Guide suprême Ali Khamenei et près de 40 hauts dirigeants. En représailles, l’Iran ne cesse de larguer sur Israël des missiles qui font des victimes humaines comme au plan matériel.

L’Iran a aussi largué plusieurs missiles sur des pays voisins non parties au conflit, mais coupables à ses yeux d’abriter des bases militaires américaines. Ce sont l’Arabie saoudite, le Qatar et les autres pays voisins qui n’ont de cesse de recevoir des bombes.

L’Iran annonce avoir tué des soldats, les USA confirment 3 morts

La défense iranienne a tué près de 3 soldats américains dans les bombardements. Selon une communication des guides de la révolution iranienne, le porte-avions américain Abraham Lincoln aurait été touché par des missiles. Cette information a été démentie dans la foulée par les États-Unis.