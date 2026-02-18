Côte d’Ivoire : Jean Christian Konan déposé en prison

En Côte d’Ivoire, le lanceur d’alerte Jean Christian Konan a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 18 février 2026. Il a été interpellé le lundi 16 février alors qu’il était en pleine campagne de dénonciation contre le remblayage illégal de la lagune. Au moins sept chefs d’accusation pèsent contre lui.

Côte d’Ivoire : Jean Christian Konan placé en détention, voici les chefs d’accusation

Ça se complique pour l’activiste et lanceur d’alerte Jean Christian Konan. Des ennuis judiciaires qui freinent son combat contre le remblayage illégal de la lagune. Arrêté le lundi dernier, il ne sera pas relâché après son audition au cabinet du procureur. Ce mercredi, on apprend qu’il a été déposé en prison.

Le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre lui, selon son conseil, pour des infractions présumées qualifiées de :

Diffamation

Appel au meurtre

Incitation à la haine

Trouble à l’ordre public

Appel à la destruction de biens privés

Appel à la violence en groupe

Filouterie

Dans l’opinion, plusieurs personnes indiquent qu’il est impossible de ne pas lier cette arrestation à ses récentes dénonciations. Des sources évoquent des plaintes qui dateraient de plusieurs semaines. Mais le timing choisi par la justice pour frapper suscite des interrogations. Les plaignants seraient pour la plupart des entreprises qui se seraient senties diffamées dans les nombreuses publications de l’homme.

Connu pour sa franchise et sa capacité à révéler les dossiers les plus sombres, Jean Christian Konan s’est imposé comme un redoutable lanceur d’alerte. Désormais écroué à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), il attend son procès pour se défendre face à ce chapelet d’accusations.