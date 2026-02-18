Côte d’Ivoire : Jean Christian Konan déposé en prison

Durée de lecture : 2 minutes
Côte d'Ivoire : Jean Christian Konan déposé en prison
© Jean Christian Konan

En Côte d’Ivoire, le lanceur d’alerte Jean Christian Konan a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi 18 février 2026. Il a été interpellé le lundi 16 février alors qu’il était en pleine campagne de dénonciation contre le remblayage illégal de la lagune. Au moins sept chefs d’accusation pèsent contre lui.

Côte d’Ivoire : Jean Christian Konan placé en détention, voici les chefs d’accusation

Ça se complique pour l’activiste et lanceur d’alerte Jean Christian Konan. Des ennuis judiciaires qui freinent son combat contre le remblayage illégal de la lagune. Arrêté le lundi dernier, il ne sera pas relâché après son audition au cabinet du procureur. Ce mercredi, on apprend qu’il a été déposé en prison.

Le parquet a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre lui, selon son conseil, pour des infractions présumées qualifiées de :

Côte d’Ivoire : les libertés écrasées, cas Jean Christian Konan
Affaire Epstein : le gouvernement ivoirien interpellé
  • Diffamation
  • Appel au meurtre
  • Incitation à la haine
  • Trouble à l’ordre public
  • Appel à la destruction de biens privés
  • Appel à la violence en groupe
  • Filouterie
Côte d’Ivoire : La DGI vise 5 988,1 milliards FCFA de recettes en 2026
Affaire Epstein : un faux communiqué attribué au procureur d’Abidjan

Dans l’opinion, plusieurs personnes indiquent qu’il est impossible de ne pas lier cette arrestation à ses récentes dénonciations. Des sources évoquent des plaintes qui dateraient de plusieurs semaines. Mais le timing choisi par la justice pour frapper suscite des interrogations. Les plaignants seraient pour la plupart des entreprises qui se seraient senties diffamées dans les nombreuses publications de l’homme.

Connu pour sa franchise et sa capacité à révéler les dossiers les plus sombres, Jean Christian Konan s’est imposé comme un redoutable lanceur d’alerte. Désormais écroué à la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan (MACA), il attend son procès pour se défendre face à ce chapelet d’accusations.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique sur 7 | Média d’actualités Côte d’Ivoire, politique, économie 2026