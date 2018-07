Dakar/Couverture maladie universelle:La dette est en train d’être réglée

Un des responsables de la direction de l’assurance maladie, Amadou Lamine Boye, a indiqué mercredi que la dette de la Couverture maladie universelle (Cmu) aux structures sanitaires sénégalaises est en train d’être "réglée", ajoutant qu’elle était "conjoncturelle", lors d’une cérémonie à l’Université de Dakar.

L'assurance Couverture maladie universelle va soulager les étudiants

"La dette était conjoncturelle", a dit M. Boye non sans dire: "tout cela est derrière nous".

D’après le responsable au sein de la direction de l’assurance maladie, la Couverture maladie universelle (Cmu) "est en marche".

Lors de sa nomination à la tête de la direction du Cmu, Bocar Daff avait parlé de retard de paiement et non de dette aux structures sanitaires.

Pour le coordinateur de "And Dolel Macky" (soutenir Macky Sall en Wolof), la couverture maladie va permettre aux étudiants d’avoir de soins à "moindre coût".

La Cmu procède chaque trimestre à une évaluation de la mise en œuvre de son plan de travail annuel pour apprécier le niveau d’atteinte des résultats fixés et ainsi ajuster les efforts à fournir dans le cadre d’une gestion axée sur les résultats.

L’Agence de la CMU assure la promotion des mutuelles de santé et autres mutuelles sociales dans le cadre de l’extension de la couverture du risque maladie au secteur informel et au monde rural.

La Couverture Maladie Universelle (CMU) offre la possibilité aux personnes les plus démunies de bénéficier d’une couverture du risque maladie.

Cette initiative permet, en effet, aux personnes ayant souvent de faibles revenus (monde rural et secteur informel), d’être affiliées à un régime d’assurance maladie et de bénéficier des mêmes soins que les personnes affiliées aux autres régimes de sécurité sociale que sont les imputations budgétaires et les Instituts de Prévoyance Maladie (IPM).