Chine : Xi Jinping à Abu Dhabi pour une visite d'Etat aux EAU

Xi Jinping est arrivé jeudi à Abu Dhabi pour une visite d'Etat aux Emirats arabes unis (EAU). Il s'agit de la première visite d'Etat d'un président chinois dans ce pays arabe depuis 29 ans.

Les pas de géant de Xi Jinping aux Emirats

L'avion de M. Xi Jinping a été escorté par des avions de chasse des EAU dès son entrée dans l'espace aérien du pays. A son arrivée, le leader chinois et son épouse, Peng Liyuan, ont été chaleureusement accueillis par Cheikh Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des EAU, et Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi. Des enfants sont également venus leur remettre des fleurs.

Le vice-président des EAU a organisé dans l'aéroport une cérémonie de bienvenue pour le président chinois. Une salve de 21 coups de canon a été tirée pendant que M. Xi et son épouse passaient en revue la garde d'honneur des EAU. Le président de l'Empire du Milieu s'est ensuite cordialement entretenu avec le vice-président et le prince héritier.

Il a par ailleurs présenté au gouvernement et au peuple des EAU les plus sincères salutations et les meilleurs vœux du gouvernement et du peuple chinois.

Une coopération diplomatique sino-arabe gagnant-gagnant

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 34 ans, la Chine et les EAU se sont toujours respectés, et se sont toujours traités en égaux, a souligné M. Xi, ajoutant que leurs relations bilatérales ont connu de remarquables progrès, et ont débouché sur une coopération pragmatique fructueuse dans divers domaines.

Il a indiqué que les EAU constituent la première étape de sa tournée à l'étranger, et sont en outre le premier pays qu'il visite depuis sa réélection à la présidence de la République populaire de Chine.

Cela montre bien que la Chine attache une grande importance à ses relations avec les EAU, a-t-il souligné.

M. Xi a affirmé avoir ressenti l'enthousiasme et l'amabilité du peuple des EAU dès son arrivée à Abou Dhabi, et qu'il en a été profondément touché.

Le président chinois s'est dit impatient d'échanger en profondeur avec les dirigeants des EAU au sujet du développement de leurs relations bilatérales.

Il s'est également déclaré convaincu que cette visite sera une grande réussite, et que les deux parties feront tout leur possible pour consolider l'amitié entre les deux pays et les deux peuples.

Le vice-président des EAU et le prince héritier ont chaleureusement accueilli cette visite d'Etat, qualifiant M. Xi de vieil ami et de véritable ami du peuple des EAU.

C'est un grand honneur pour les EAU que M. Xi les a choisis comme première étape de son premier voyage à l'étranger depuis sa réélection, ont déclaré les dirigeants des EAU.

Aux EAU, des gens de tous horizons et de tous milieux attendent impatiemment la visite de M. Xi, considérant qu'elle revêtira une importance historique, et contribuera à promouvoir avec force le développement des relations stratégiques bilatérales, selon les dirigeants émiratis.

Après les EAU, M. Xi effectuera des visites d'Etat au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud, se rendra au 10ème sommet des BRICS à Johannesburg, et fera escale à l'île Maurice pour une courte visite.

(Source : Quotidien du Peuple)