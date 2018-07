Côte d'Ivoire/PDCI: Communiqué des cadres de la région du Zanzan

Des ressortissants PDCI issus de la région du Zanzan ont apporté mardi à Abidjan leurs soutiens au président Bédié ainsi qu'au secrétaire éxecutif du parti, Maurice Kakou Guikahué,lors d'une déclaration.

DECLARATION des Filles, Fils, Jeunes, cadres, militants du PDCI-RDA

De la région du District du Zanzan

Abidjan le 24 juillet 2018

(Permanence du PDCI-RDA, Abidjan-Plateau)

-Tour de l’actualité nationale et régionale

DECLARATION LIMINAIRE

Chères sœurs, chers frères, militants du PDCI-RDA. Merci d’avoir répondu à cette réunion, qui est avant tout une occasion de retrouvailles, d’échanges et de partage d’idées. En effet, l’heure est grave pour la survie du glorieux parti, le PDCI-RDA, que nous ont légué nos parents, et pour lequel ils subirent tant de souffrance du temps où la terreur coloniale régnait sur notre pays. L’heure est aussi grave pour notre région en raison des nouveaux défis que nous devons affronter, nous militants, piliers de base de notre glorieux parti le PDCI-RDA.

Oui chers parents, notre région qui souffre de biens de maux, cause de son retard chronique que nous déplorons tous, vient d’être brusquement projeté au-devant de la scène politique nationale et sous les projecteurs des médias nationaux et internationaux. Cela s’est fait au détriment des vraies problématiques de développement et d’épanouissement des populations à un moment où la réconciliation est devenue un impératif catégorique pour la sauvegarde de l’unité nationale.

Depuis quelque temps, chaque occasion d’hommage au président HENRI KONAN BEDIE devient aussi une opportunité pour certains cadres de notre région d’offenser le président BEDIE. Ainsi, lors de la journée d’hommage organisée chez nous, à KOUN-FAO, malgré l’adhésion populaire des militants venus des quatre coins de la région, nous avons constaté avec consternation les manœuvres de fils de la région ; lesquels ont tenté par tous les moyens de la boycotter en dissuadant de nombreux militants voire des élus de participer à la fête des militants. En résumé, si le Zanzan représenté au pouvoir d’Etat a quitté le navire PDCI-RDA pour s’arrimer au train d’un autre parti, « nous tenons à rassurer le parti et ses dirigeants à commencer par les premiers d’entre eux, SE HENRI KONAN BEDIE et le Secrétaire Exécutif, Chef du secrétariat exécutif Professeur MAURICE KAKOU GUIKAHUE, notre pleine adhésion à la ligne suivie pour reporter le PDCI-RDA au sommet de l’Etat en 2020 ». Car, le Zanzan est plus que jamais déterminé à participer activement à la lutte pour la reconquête du pouvoir perdu en 1999 afin de prouver, si besoin est, notre fidélité au PDCI-RDA que certains cherchent à déstabiliser ou même à détruire ?

Chères sœurs et chers frères, chez nous dans le Zanzan, nous avons des vertus que toute la Côte d’Ivoire nous envie. Il s’agit de notre sens aigu du respect, de l’honneur et de la dignité. Les populations du district du Zanzan vivent dans l’éducation dans laquelle un aîné a droit au respect et où la sagesse des aînés sert de boussole dans le vivre en commun. Cela a fait et continuera de faire notre force dans la société globalisée, car c’est notre repère, notre être. Aussi, à l’issue de cette réunion fraternelle et sans haine, nous devons prendre des décisions avec courage afin que le District du Zanzan ne soit pas désigné comme la région où les cadres sont capables de trahir le parti et son président. Nous devons montrer notre résolution à rester unis sous la bannière du PDCI-RDA et de son guide SE AIME HENRI KONAN BEDIE.

Enfin, vaillantes militantes et vaillants militants, c’est l’occasion pour nous filles et fils du Zanzan, d’apporter notre soutien sans faille et d’encourager notre brave Secrétaire Exécutif, Professeur MAURICE KAKOU GUIKAHUE, pour le travail accompli, jour après jour, pour redorer le blason du PDCI-RDA. Qu’il sache que nous formons un bloc compact autour de lui, face aux attaques viles et haineuses dont il fait l’objet de la part de ceux qui ont pour objectif de détruire le PDCI-RDA. Bravo Monsieur le secrétaire exécutif !

« Dorénavant, nous militants du PDCI-RDA de Bondoukou, Bouna, Nassian, Tanda, Koun-Fao, Transua, Sandégué et de toutes les sous-préfectures du grand Zanzan, conformément aux directives de notre président communiquées par le Secrétaire Exécutif en chef, nous investirons toute la région pour mieux informer nos parents et les préparer aux diverses échéances électorales qui conduiront inéluctablement à l’élection cruciale d’un militant cadre actif du PDCI-RDA à la présidence de la République en 2020 ».

VIVE HENRI KONAN BEDIE

VIVE le PDCI-RDA

VIVE la COTE D’IVOIRE

Appoh Kouamé Laurent

Membre du Bureau Politique du PDCI-RDA

Porte-parole