Côte d’Ivoire : Gbagbo et Blé Goudé, Jean-Louis Billon était à La Haye

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

La Haye où sont détenus Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé est devenu un lieu de pèlerinage. Jean-Louis Billon y était le 26 juillet dernier pour rencontrer le ministre Charles Blé Goudé au centre de détention de Scheveningen. Le parti du leader patriotique le Cojep a communiqué sur cette rencontre.

Tous les opposants au Président Alassane Ouattara se succèdent à La Haye. Après une liste déjà très longue de politiciens ivoiriens ayant visité cette prison de Scheveningen, c’est au tour du remuant cadre du PDCI RDA, icône de l’opposition au parti unifié RHDP M. Jean-Louis Billon, de s’y rend. Selon un communiqué du Cojep, l’ancien ministre du gouvernement Gon Coulibaly a rencontré Charles Blé Goudé. Les deux personnalités ivoiriennes qui ont échangé sur l’avenir de leur pays ont promis de maintenir le contact en vue des batailles à venir.

Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé étant dans le même bâtiment, dans des cellules collées l’une à l’autre, il ne serait pas surprenant qu’il ait été visité lui aussi par Jean-Louis Billon puisqu’il n’est pas particulièrement opposé à l’idée de rencontrer des personnalités politiques ivoiriennes, surtout ses anciens adversaires devenus opposants.

Même si rien n’a filtré de cette rencontre, on sait que les deux parties ont évoqué la possibilité de travailler ensemble pour les élections présidentielles de 2020. Les dirigeants du Cojep avaient d’ailleurs rencontré ceux du PDCI à ce dessin. Tout porte à croire que cette visite s’inscrit dans la droite ligne d’une grande alliance devant fédérer tous les opposants du président Ouattara.

La Haye : lieu d'union des adversaires de Ouattara

Communiqué du cabinet du ministre Charles Blé Goudé relatif à la rencontre entre le ministre Jean Louis Billon et Charles Blé Goudé , leader du Cojep.

Ce jeudi 26 juillet 2018, au Centre de détention de Scheveningen, Monsieur Jean-Louis BILLON, Secrétaire Exécutif du PDCI RDA, chargé de l’information, de la communication et de la propagande a rendu une visite de fraternité, de soutien et de solidarité à son frère, le ministre Charles Blé Goudé, leader du Cojep. Il était accompagné pour la circonstance de l'Honorable Youté Wonsébeo Innocent, député de Kouibly et ami d’école du ministre Charles Blé Goudé .

Ladite visite a duré de 10 H à 13 H. Cette rencontre a été l’occasion pour les deux hommes d’aborder les sujets d’intérêt national, notamment la paix, la réconciliation et surtout l’avenir d’une Côte d’Ivoire nouvelle que tous appellent de leurs voeux.

A l’issue de la rencontre, les deux hommes ont convenu de maintenir le contact pour d’avantage approfondir leurs échanges.

Fidèle à sa politique d’ouverture, le ministre Charles Blé Goudé, leader du Cojep traduit sa gratitude à son aîné pour ce déplacement fraternel.

Fait à Paris le 26 Juillet 2018.

Diaby Youssouf

Directeur de cabinet et Porte-parole du ministre Charles Blé Goudé.