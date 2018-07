Présidentielle malienne : Le scrutin débute avec du retard à Abidjan

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Prévue pour 8h00 (GMT et locale), l’ouverture des premiers bureaux de vote à Abidjan, en vue du 1er tour de l'élection présidentielle malienne a débuté avec un retard allant jusqu’à deux heures, dans plusieurs communes de la capitale économique ivoirienne, a constaté des journalistes de Afrique-sur7 dimanche.

La présidentielle malienne à Abidjan enregistre un retard lors de l'ouverture des bureaux de vote

A l’école primaire publique de Koumassi (Sud d’Abidjan), cinq bureaux de vote sur les 14 que compte la commune ont ouvert à 9H00 (GMT et locale) et neuf, une heure plus tard, soit à 10h00.

"Ce retard est dû à l’absence de certains délégués et présidents de bureau de vote", a expliqué Hassane Dem, un délégué de bureau de vote.

Dans la commune d’Abobo (Nord Abidjan), c’est vers 10H00 (GMT et locale), que les 18 bureaux du centre de vote ont ouvert, où près de 300 personnes attendaient dans la cour de l’école, sécurisée par sept éléments des forces de l’ordre.

Selon un responsable du centre de vote, "il y a un manque de coordination et une absence de certains délégués".

Initialement prévu à l’école primaire publique (EPP BAD), le centre de vote de Port-Bouet (Sud d’Abidjan) a été délocalisé à Selmer Hopital.

Les dix bureaux de vote ont ouvert vers 8H40 (GMT et locale), où près de 40 personnes attendaient en file indienne.

Pour la présidentielle malienne en Côte d’Ivoire, deux consulats (Bouaké et Abidjan) enregistrent des électeurs, dont 147.261 inscrits dans la capitale économique ivoirienne.

Aux termes du scrutin dimanche soir, deux des 24 candidats arrivés en tête des suffrages, s'affronteront, lors d'un second tour prévu le 12 août.