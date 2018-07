Observatoire Libre de Côte d'Ivoire (OLCI), la webosphère ivoirienne s'enrichit

Avec le lancement de l'Observatoire Libre de Côte d'Ivoire (OLCI), la webosphère ivoirienne enregistre la naissance d'un nouveau membre dans un univers où certains règnent déjà en maîtres absolus. Cela ne fait nullement peur à l'Observatoire Libre de Côte d'Ivoire (OLCI) qui en moins de deux mois revendique près de 40.000 Membres. Par quelle alchimie ce forum a-t-il pu se positionner aussi rapidement parmi les 5 premiers groupes les plus influents du Facebook ivoirien ?

Observatoire Libre de Côte d'Ivoire (OLCI), ce forum aux ambitions illimitées

Fondé par Alain Kouassi usant du pseudonyme Djack Sparrow sur la toile, ce énième forum se veut la synergie de ce qui se fait de mieux en termes de thématiques sur la toile. Parviendra-t-il à relever ce challenge dans cet environnement hautement concurrentiel?

Le modus operandi inédit de ce forum qui est de soumettre au vote des membres l’élection du collège de modérateurs témoigne de sa volonté de se démarquer.

OLCI est une plateforme où jeunes et plus âgés issus d'horizons divers et de différentes obédiences ayant en commun le rêve de Liberté et de Démocratie viennent s'exprimer. Quoi de mieux qu’une agora cybernétique où l'on risque moins la censure pour discuter des questions politiques, économiques et sociétales?

Ainsi, ce besoin de s'exprimer sans omerta a progressivement attiré les internautes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs qui y abordent à bâtons rompus tous les sujets. Bien que les publications soient hétéroclites, l'administration du Forum met un point d'honneur à élaborer un programme selon diverses rubriques, à des jours et horaires précis. Du lundi au jeudi, les rubriques sont orientées vers des sujets assez pointus; le week-end sur OLCI est plus déluré et de loin le moment le plus attendu. Du vendredi au dimanche, les publications ont un air convivial et un tantinet comique sans pour autant tomber dans la vulgarité.

En effet, les rubriques du week-end enregistrent le plus d’interactions et repoussent sans cesse les limites du nombre de commentaires et de partages.

Les plus en vue d’entre elles sont ÉVELYNE VOUS RECOIT, animée par Évelyne Gouleye ainsi que OLCI VOUS ÉROTISE. La première, cette rubrique aborde les questions pour adultes avec pour but unique de partager les expériences et grandir ensemble en couple. La zone interdite est franchie dans OLCI EROTISE par un duo d’animateurs guidés par l'amour pour l'écriture qu’ils mettent au service de récits pour adultes émancipés. Lucas Ouattara et Sidoly Gbazie y exercent alors avec maestria leur talent de narrateurs en entraînant les lecteurs dans les dédales de l’érotisme.

Visiblement, OLCI l’impertinent tente de briser l’establishment et d’instaurer une autre manière de conduire les foras. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce groupe s’est rendu incontournable en un temps record.