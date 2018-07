Côte d’Ivoire : Les 2 assassins de Soro Kognon déférés à Grand-Bassam

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Soro Kognon, c’est le nom d’un jeune militant du RACI, mouvement proche de Soro Guillaume, mortellement poignardé lors d’un rassemblement à Korhogo. Deux personnes arrêtées par la police pour ce meurtre sont déférées à la prison de Grand-Bassam, selon nos informations.

Soro Kognon, ses meurtriers déférés à la prison de Grand-Bassam

Les mouvements proches du Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire, M. Soro Guillaume, se sentaient un tout petit peu victimes d’une injustice ces dernières semaines. Un des leurs, en la personne de Soro Kognon, avait été tué par un groupe de jeune à Korogho alors qu’ils tentaient de se réunir devant le domicile du député M. Kanigui Soro, leur leader. Les forces de l’ordre arrivées sur les lieux n’avaient pas brillé de réactivité, ce qui avait soulevé une vague de protestation dans tout le pays, y compris dans les rangs de l’opposition ivoirienne.

Quelques jours plus tard, la police ivoirienne avait arrêté un surnommé « Dey », Sekongo Drissa, présenté comme assassin du jeune militant du RACI. Ce dernier est connu pour être un soutien du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ce qui a fait dire à certains qu'il avait été missionné par ce dernier. La police progresse pourtant sur le dossier puisqu’une deuxième personne du nom de Konate Ismaël a été arrêtée elle aussi. Dans la soirée de lundi, nous apprenions leur arrivée à la Prison de Grand-Bassam où ils seront incarcérés le temps pour la justice de faire toute la lumière sur l’affaire et de procéder à leur condamnation éventuelle s’ils sont reconnus coupables de coups ayant entraîné la mort, troubles à l'ordre public et destruction de biens.

Cette nouvelle devrait apaiser les coeurs dans le nord de la Côte d’Ivoire ou l'assassinat du jeune Soro Kognon avait provoqué une vive émotion chez les partisans de Soro Guillaume. Le président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire qui est par ailleurs président d’honneur du RACI avait lui aussi été très critique envers les autorités ivoiriennes. Il avait affirmé sur une radio étrangère qu'il ne laisserait pas cet acte impuni...

Korhogo est la quatrième plus grande ville de la Côte d'Ivoire en termes de population ainsi que sur le plan économique. Elle est située au nord de la Côte d'Ivoire, le bastion du RDR, parti au pouvoir. Cette ville avait aussi été la vice-capitale de la rébellion de 2002 dirigée par Guillaume Soro.