Côte d'Ivoire: Point de presse de la JPDCI Urbaine (Renaud Agnero)

http://www.afrique-sur7.fr/398980-bedie-ministres-pdciLe porte-parole des coordinateurs de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (JPDCI), Reanud Agnéro, a demandé lundi à Abidjan au président Henri Konan Bédié à saisir la main tendue du président Alassane Ouattara, lors d'un point de presse.

Point de presse du porte-parole de la JPDCI

Mesdames Messieurs, chers amis de la presse nationale et internationale, je salue votre présence cet après-midi à nos côtés. Nous nous nous réunissons ce jour pour nuancer les propos de nos leaders de la JPDCI (Urbaine-Rurale), au sujet de l’actualité politique qu’est le parti unifié. Mais avant, nous réitérons notre attachement aux idéaux du PDCI-RDA et aux décisions du président BEDIE qui ont toujours mis en avant l’intérêt supérieur de la nation et qui ont permis de maintenir la paix sociale dans notre pays.

En effet, après plusieurs constats à savoir:

la signature de l’accord politique permettant au groupement politique RHDP d’aboutir à un parti politique RHDP unifié par le Président Henri Konan Bédié le 12 Avril 2018 ;

les recommandations du bureau politique tenu le 17 juin 2018 sur le parti Unifié ;

l’assemblée générale constitutive du RHDP unifié du 16 juillet 2018 désignant le Président Ouattara comme Président du RHDP ;



la main tendue du président de la république Alassane Ouattara à son ainé le Président Bédié pour passer la main à une nouvelle génération dès 2020.

Une déclaration de la JPDCI Urbaine, abondamment relayer par la presse, demandait au président Bédié de refuser la main tendue du Président Ouattara et utilisant l’image de la plateforme des coordonnateurs JPDCI-RDA, attribuant par défaut cette déclaration à notre organisation. Face à cette manipulation orchestrée par les ennemis de la paix, la plateforme est surprise et étonnée de cette attitude irresponsable et dénonce avec la dernièreénergie cette sortie et informe l’opinion qu’elle ne se reconnait pas en cela. Au vu de ces agissements de nos présidents, Kouassi valentin et innocent Yao, qui prônent la rupture et la désunion au sein du RHDP, pouvant entrainer des conséquences graves et irréparables pour la paix en côte d’ivoire, nous, membres de la plateforme des coordonnateurs JPDCI-RDA de la zone sud.

Rappelons de façon précise, que la volonté du Président Bédié est de rassembler tous les héritiers d’Houphouët et d’aller aux élections régionales et municipales en RHDP;

Réaffirmons notre soutien au président HENRI KONAN BEDIE dans la poursuite des négociations pour la mise en place du Parti Unifié, conformément aux recommandations du bureau politique tenu le 17 juin 2018 qui l’a « endossé »;

Demandons au président Bédié, de saisir la main tendue de son jeune frère le president OUATTARA afin de réaliser définitivement et véritablement cette ambitieuse formation politique au sein de laquelle se retrouverons à nouveaux les fils et petits-fils de Felix Houphouët Boigny dans le but de maintenir la paix et assurer le développement national.

Pour finir, nous lançons un appel à toutes nos bases des différentes zones de se mettre en mouvement pour donner leurs positions sur le RHDP Unifié.

Fait à Abidjan, le 30 juin 2018

RENAUD AGNERO coordonnateur jpdci urbaine Dabou