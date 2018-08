Côte d'Ivoire : Sam l'Africain couvre Simone Gbagbo de présents

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Sam l'Africain n'en finit plus de surprendre son monde. Après avoir donné une accolade révérencielle à Simone Gbagbo lors de sa libération, le président de la Nacip vient de couvrir l'ancienne première dame de présents.

Sam l'Africain offre un Gâteau à Simone Gbagbo

Mohamed Sam Jichi dit Sam l'Africain a vraisemblablement de la suite dans les idées. En effet, le président de la Nouvelle alliance pour la Côte d'Ivoire et la Patrie (NACIP) s'était rendu au domicile de Simone Gbagbo dans les heures qui ont suivi sa libération pour lui témoigner son allégresse quant à sa remontée du "sous-sol de la vie".

Sensible à souhait et très émotif, Sam l'Africain s'est agenouillé devant Mme Gbagbo, comme pour lui exprimer son attachement et la joie de son retour parmi les siens. Mais au-delà de ce geste qui a ému l'opinion ivoirienne, le témoin à charge à la Cour pénale internationale (CPI) qui a pourtant donné du fil à retordre au bureau du procureur pendant sa déposition, est retourné saluer à nouveau l'épouse de Laurent Gbagbo.

Mais cette fois-ci, l'opposant ivoirien d'origine libanaise avait les bras chargés de présents qu'il a couverts de l'ex-première. De l'huile, du savon, de l'eau minérale... ainsi qu'un gâteau pour souhaiter "Akwaba" à celle qui a passé sept années en prison.

Notons que Sam l'Africain était proche de Pascal Affi N'Guessan dans la coalition politique de l'Alliance des forces démocratiques (AFD). Mais à ce que l'on voit, il se pourrait que l'Ivoiro-Libanais change de veste pour se rapprocher de la tendance FPI dirigée par Aboudramane Sangaré.