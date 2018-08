Aministie en Côte d'Ivoire: Notre retour n' est "qu'une question de jour (Emile Guireoulou)

L'ex-ministre ivoirien de la Défense de Laurent Gbagbo, detenu à la Haye pour "crime contre l'humanité", Emile Guiréoulou, exilé depuis 2011 au Ghana suite à la crise post électorale, amnistié recemment par Alassane Ouattara a déclaré que son retour en Côte d'Ivoire "n'est qu'une question de jour" dans une vidéo sur Facebook.

Le retour de Guiréoulou est pour bientôt

Notre retour en Côte d'Ivoire " n'est qu'une question de jour" a dit M. Guiréoulou ajoutant :"Vous savez quand vous êtes responsable et que vous avez en charges des milliers de réfugier qui sont avec vous,vous avez besoin de prendre un certain nombre de dispositions donc, dans un premier temps, nous allons à la rencontre de nos frères et sœurs avec qui nous vivons en exil pour leur expliquer le contenu de cette amnistie et remercier les personnalités de notre pays d'accueil depuis 7ans".

Lundi, le président Alassane Ouattara avait annoncé une amnistie qui bénéficie à "800 personnes" dont l’ex-première dame Simone Gbagbo, dans son discours à la nation, à la veille de la fête de l'indépendance.

"Nous sommes concernés par cette amnistie, donc nous nous apprêtions à rentrer au pays, pour rejoindre nos camarades, et mener le combat jusqu à la libération totale de la Côte d'Ivoire,la restauration de la démocratie" pour la victoire du FPI aux élections en 2020 s'est il réjoui.

Emile Guiréoulou a tenu à saluer la déterminations des militants du Front populaire ivoirien et de la plateforme Ensemble pour la démocratie et la souveraineté (EDS).

"C'est la détermination des populations ivoiriennes et la communauté internationale qui ont contraint le chef de l'Etat actuel" et à la libération des prisonniers politiques.

Nous n'avons pas à en vouloir à quelqu'un, ce que nous vivons, fait partie de la lutte a- t-il expliqué ajoutant: "Quand on est engagé en politique ;il y a de bonne chose, mais aussi des moments de prix amère" a conclu M. Guiréoulou.