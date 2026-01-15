Adama Bictogo peut-il conserver la tête de l’Assemblée nationale ?

En Côte d’Ivoire, le député Adama Bictogo a été réélu au soir des élections législatives du 27 décembre 2025. Il a donc validé la première étape du processus devant conduire à sa réélection à la tête de l’Assemblée nationale. Mais ici, rien n’est joué d’avance. Il est membre influent du parti majoritaire à l’Assemblée nationale, mais Bictogo ne peut pas encore être sûr de rempiler. Selon des informations, des ambitions émergent au sein du parti quant à la présidence de l’Assemblée nationale. Alassane Ouattara va-t-il renouveler sa confiance à Adama Bictogo ?

Présidence de Assemblée nationale : Adama Bictogo va-t-il rempiler ?

Homme d’affaires et acteur politique clé de la mouvance présidentielle, Adama Bictogo a dirigé l’Assemblée nationale au cours de la mandature passée. Il a été élu en juin 2022 en remplacement d’Amadou Soumahoro, décédé en plein mandat. On peut donc dire que le mandat de Bictogo qui s’achève est un mandat de transition. À l’heure du bilan, a-t-il suffisamment convaincu son parti pour à nouveau bénéficier de sa confiance ?

Président sortant de l’Assemblée nationale, Adama Bictogo est l’un des profils que le Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix va mettre sur la balance pour décider de qui sera le prochain patron de l’hémicycle. Les tractations sont en cours et sont dirigées de main de maître par Alassane Ouattara. Ce jeudi, le président du RHDP va tenir une séance d’échange avec les députés du parti. L’ordre du jour tournera probablement autour de l’élection du Bureau de l’Assemblée nationale, qui est imminente.

Dans les coulisses, le nom de l’ancien ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, circule. Selon Africa Intelligence, « le frère cadet d’Alassane Ouattara devrait succéder fin janvier à Adama Bictogo à la présidence de la chambre basse ». Cette éventualité n’arrange pas les affaires de Bictogo, qui va devoir batailler dur pour reconquérir la confiance du chef.

Des sources indiquent que de petites tensions ont fini par entacher les relations entre Adama Bictogo et Alassane Ouattara. Le président de l’Assemblée nationale avait été soupçonné de nourrir des ambitions présidentielles. Mais il ne les a jamais publiquement exprimées. Il fait d’ailleurs partie des personnalités qui ont martelé à plusieurs reprises que le président Alassane Ouattara allait être candidat, alors que celui-ci ne s’était pas encore prononcé.

En 2024, un rapport de la Cour des comptes secoue la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification (Snedai), fondée par Adama Bictogo. Un scandale financier lié à l’établissement de passeports. Des sources dans l’entourage de l’homme d’affaires avaient indiqué que cette affaire avait impacté les rapports avec le Chef de l’État. Malgré les tensions, Adama Bictogo est quand même resté fidèle au président de la République.