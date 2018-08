Côte d’Ivoire:L’alliance PDCI-FPI est "un drame national" (Adjoumani)

Le ministre ivoirien des Ressources Animales et Halieutiques, Adjoumani Kobenan Kouassi, a qualifié mardi à Transua, département de la région du Gontougo (Est ivoirien), "de drame national" l'alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI, ex allié du parti présidentiel) et le Front populaire ivoirien (FPI, frange Pascal Affi N'Guessan), après son retrait de la coalition du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), lors d'un point de presse.

Adjoumani Kobenan contre une alliance PDCI-FPI

La nouvelle alliance que veut nouer le PDCI et le FPI (Frange Affi) "est un drame national. c'est un attentat contre le président Félix Houphouët-Boigny", a qualifié M. Kouassi, ajoutant que "cette alliance de circonstance (...) n'augure rien de bon pour la Côte d'Ivoire".

Adjoumani Kobenan Kouassi, favorable au parti unifié RHDP et par ailleurs président exécutif du mouvement "Sur les traces d'Houphouët-Boigny", a estimé que cette nouvelle alliance que veut contracter les deux partis politiques est "indécente et dangereux pour la paix et la stabilité" du pays.

Pour le ministre des Ressources Animales et Halieutiques, cette alliance ne doit "tolérer" par les militants du parti.

"M. Affi N'Guessan veut se servir du PDCI comme des béquilles pour parvenir au pouvoir afin de se venger du régime RHDP", a prévenu Adjoumani Kobenan.

Mercredi, le président du PDCI Henri Konan Bédié a annoncé le retrait de son parti du processus de mise en place du parti unifié dénommé RHDP, regroupant les formations politiques de la coalition au pouvoir et présidé par Alassane Ouattara, après une rencontre le chef de l’Etat.

A sa sortie de la résidence du président du PDCI M. Henri Konan Bédié, Pascal Affi N’Guessan a affiché sa disponibilité à former une alliance PDCI - FPI. L’ancien président Henri Konan Bédié confirme lui aussi la possible formation de cette alliance qui aura pour objectif de bouter hors du pouvoir M. Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien.