Côte d'Ivoire : Les vérités crues de Tiken Jah sur l'alliance PDCI-RDR

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

NEWS - Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

En conférence de presse, ce dimanche 23 septembre, pour annoncer la sortie de son nouvel album, Tiken Jah Fakoly n'a pas manqué d'évoquer l'actualité politique. Pour la reggae star ivoirienne, l'alliance entre le PDCI et le RDR ne pouvait pas prospérer.

L'alliance PDCI-RDR vouée à l'échec, selon Tiken Jah Fakoly

Alors que la coalition au pouvoir est en pleine turbulence, et que l'alliance entre le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) et le Rassemblement des républicains (RDR) est en passe de s'effriter définitivement, Tiken Jah Fakoly vient d'enfoncer le clou. Pour l'auteur du tube à succès "Mon pays va mal", le divorce entre les deux têtes fortes de la majorité présidentielle n'était qu'une logique eu égard aux dissensions prévisibles entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié.

« Je savais que c’est un mariage qui ne pouvait pas marcher », a lancé l'artiste ivoirien qui se veut très engagé, avant d'ajouter : « C’était un serpent à deux têtes qu’on ne voyait pas. C’était une invention du grand-frère et du petit-frère et la Côte d’Ivoire ressemblait à un partage de gâteau. »

Et pourtant, le reggaeman connu pour ses prises de position très osées dit avoir tiré sur la sonnette d'alarme depuis le début, mais il avoue avoir prêché dans un désert. Mais l'évidence est désormais là, et chacun l'apprend à ses dépens. Voilà pourquoi Tiken Jah conseille à ses compatriotes, pour la présidentielle de 2020, de privilégier les programmes des candidats plutôt que les considérations religieuses, régionales ou ethniques. Il appelle par ailleurs à des élections justes, ouvertes et transparentes.

Notons, à titre de rappel que les Présidents Ouattara et Bédié sont opposés sur la question de l'alternance politique en 2020 et surtout du Parti unifié.

Parviendront-ils à s'entendre avant ces joutes électorales ?