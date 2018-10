Côte d’Ivoire: Le parti de Bédié annonce "un congrès extraordinaire 15 octobre

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, ex-mouvance présidentielle), en proie à des dissensions internes, a annoncé lundi l’organisation d’"un congrès extraordinaire de stabilité et de clarification" le 15 octobre à Daoukro (centre), fief de son président Henri Konan Bédié.

Lisant le communiqué final d’une réunion du bureau politique, le porte-parole du parti, Narcisse N’Dri a indiqué que ce congrès dont le thème est : "le PDCI, Stabilité et clarification pour une marche harmonieuse vers 2020", aura lieu à Daoukro.

Ce congrès devrait prolonger le mandat d’Henri Konan Bédié à la tête du parti, depuis 24 ans.





Réélu en 2013 lors du dernier congrès ordinaire, son mandat de 5 ans est théoriquement achevé depuis samedi.



Le PDCI est traversé par de vives dissensions depuis qu’il a décidé de se retirer du parti unifié RHDP-devant regrouper les formations politiques de la majorité présidentielle-un projet politique porté par le chef de l’Etat Alassane Ouattara.



En plus des procédures judiciaires qui se succèdent à son encontre, le parti est écartelé entre des cadres favorables à cette décision et d’autres qui s’y opposent.



Ces derniers estiment que le parti unifié, en plus d’être "une chance" pour le parti, "va garantir la stabilité" de la Côte d’ Ivoire. Tandis que pour les premiers, l’adhésion au parti unifié signifierait "la mort" du PDCI