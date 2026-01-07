© Côte d'Ivoire : le calendrier prévisionnel des concours en 2026

En Côte d’Ivoire, courant l’année 2026, plusieurs concours majeurs rythmeront l’actualité de l’emploi public. Les dates, les périodes d’inscription et épreuves clés. Nous vous proposons l’essentiel à connaître pour bien se préparer.

En Côte d’Ivoire, l’année 2026 s’annonce déterminante pour des milliers de candidats ivoiriens. Ici, il s’agit principalement des Ivoiriens en quête d’un emploi stable dans la fonction publique, l’enseignement, la santé ou les corps de sécurité. Comme chaque année, plusieurs concours nationaux majeurs sont programmés ou déjà engagés, avec des calendriers qui obéissent à des cycles bien établis.

Et sur la base des communiqués officiels disponibles et des habitudes administratives, voici un point complet et fiable sur les principaux concours attendus en 2026.

Calendrier prévisionnel des concours 2026 en Côte d’Ivoire :

CAFOP : Inscriptions décembre 2025 – 6 février 2026 ; épreuves mars-avril

ENS : Inscriptions février-avril ; épreuves mai-juillet

ENA : Inscriptions mars-avril ; épreuves juillet-septembre

INFAS : Inscriptions juin-juillet ; épreuves août-septembre

Fonction publique : Inscriptions mars-juin ; épreuves juin-octobre

Eaux et Forêts : Annonces attendues début 2026

Pour cette année, environ 3 700 nouveaux postes sont projetés pour l’ensemble de la fonction publique civile selon les informations de la presse locale. Dans un contexte de forte demande, les autorités rappellent que seuls les communiqués officiels font foi et appellent les candidats à la vigilance face aux fausses annonces.