Burkina SIAO : Les heures de travail fixées de 07H30 à 14H30, toute la durée du Salon

Le ministère burkinabè du Travail a déclaré vendredi continues, de 07H30 à 14H30 (GMT et locale), les journées de travail dans les secteurs public et privé, toute la durée de la 15e édition du Salon international de l’artisanat de Ouagadougou (SIAO), qui se tiendra du 26 octobre au 04 novembre.

Les horaires de travail revus durant le SIAO

"Le ministre de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale porte à la connaissance des travailleurs et des employeurs des secteurs public et privé que les journées de travail sont déclarées continues de 07H30 à 14H30 dans la commune de Ouagadougou, toute la durée du SIAO", indique un communiqué du ministère.

La 15e édition du SIAO s’est ouverte vendredi matin en présence du président Roch Kaboré, de la gouverneure générale du Canada Julie Payette (en visite d’Etat au Burkina), et de plusieurs membres du gouvernement, de l’Assemblée nationale, des personnalités civiles et administratives.

Au moins 3.500 exposants et 27 pays africains participeront à l’édition 2018 du SIAO, selon les organisateurs.

Tous les deux ans (en années paires) les acteurs de l’artisanat africain (artisans, acheteurs professionnels, médias, grand public) se donnent rendez-vous au parc d’exposition du SIAO.

Madagascar est le pays invité d’honneur du SIAO 2018 qui se tiendra sous le thème : "Artisanat africain, exigences du marché et développement technologique", et dont l’organisation est estimée à 700 millions FCFA.

Pour cette 15e édition comme innovations majeures, il y a la mise en compétition pour la première fois du prix du ministre en charge de l’Artisanat, le paiement des titres d’accès au site d’exposition par Mobile moneyet dans divers points de ventes (stations, alimentations...).

Selon le directeur général du SIAO, Damane Tou, l’objectif de cette dernière innovation est de réduire la longueur des files d’attente devant les guichets et contribuer à une meilleure sécurisation des participants. De ce fait, une nouvelle porte d’entrée a été mise en place pour mieux gérer les flux de personnes.

Les prix des titres d’accès pour cette édition sont de 500 FCFA (donnant droit à l’accès au site, aux pavillons ventilés et à l’espace Arts et Métiers), 1.000 FCFA (donnant droit à l’accès au site, aux pavillons climatisés et au pavillon de la créativité) et enfin le badge de 10.000 FCFA (donnant droit à l’accès permanent au site pour toute la durée du Salon).

Le ministre de l’Artisanat Harouna Kaboré a assuré que des dispositions sécuritaires adéquates sont prises, compte tenu de la situation qui prévaut au Burkina, marquée par des menaces terroristes.

"Un dispositif sécuritaire est mis en place pour garantir une belle réussite de cette 15e édition du SIAO", a déclaré M. Kaboré qui évoque des portiques de sécurité et fouilles aux entrées, la vidéosurveillance et la surveillance aérienne de tout le site.

En 2016, le SIAO a enregistré près de 250.000 visiteurs et 737 millions FCFA de recettes.