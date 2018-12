Côte d'Ivoire: Le gouvernement dénonce le "meurtre crapuleux" de Falikou Coulibaly

Abidjan- Côte d'Ivoire : l''actualité économique et politique ivoirienne

Le président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara et le gouvernement ivoirien ont dénonce jeudi le "meurtre crapuleux" de Falikou Coulibaly, président d'une association d'Ivoirien en Tunisie, dans une note.

Affaire Falikou Coulibaly, six présumés coupables devant la justice tunisienne

"Le Président de la République et le Gouvernement ivoirien condamnent le meurtre crapuleux de cet Ivoirien" (Falikou Coulibaly), indique le communiqué, signé du ministre de l'intégration africaine, Ally Coulibaly, précisant que six "présumés coupables" sont à la disposition de la "justice tunisienne".

L'intégralité du Communiqué:

COMMUNIQUE DU MINISTERE DE L’INTEGRATION AFRICAINE ET DES IVOIRIENS DE L’EXTERIEURS RELATIF AU MEURTRE DE L’IVOIRIEN COULIBALY FALIKOU RESIDANT EN TUNISIE

Le Président de la République et le Gouvernement ivoirien ont été émus par la mort tragique de l’un de nos compatriotes du nom de COULIBALY Falikou, président d’une association en Tunisie, victime d’une agression à l’arme blanche dans le quartier « précaire » de Najmata à Tunis, dans la nuit du 23 au 24 décembre 2018.

Le Président de la République et le Gouvernement ivoirien condamnent le meurtre crapuleux de cet Ivoirien et tiennent à présenter leurs condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre compatriote ainsi qu’à la communauté ivoirienne résidant à Tunis.

Ils comprennent l’exaspération des Ivoiriens face à cette autre agression, mais lancent un appel au calme.

Le Gouvernement ivoirien note que les autorités tunisiennes sont disposées à faire toute la lumière sur ce lâche assassinat et à poursuivre les auteurs.

Cet engagement a été confirmé le mercredi 26 décembre par l’ambassadeur de Tunisie en Côte d’Ivoire, SEM. Mohamad Nawf EL LABIDI, lors de la rencontre qu’il a eue au Ministère des Affaires Etrangères avec le Secrétaire Général dudit ministère.

L’ambassadeur tunisien a informé les autorités ivoiriennes de l’arrestation de six (06) présumés coupables et de leur mise à la disposition de la justice tunisienne.

La Côte d’Ivoire suit de près l’évolution de la situation.

En attendant, des dispositions ont été prises par le Gouvernement ivoirien pour le transfert de la dépouille mortelle arrivée à Abidjan le mercredi 26 décembre 2018 à 21H35 à l’aéroport Felix Houphouet Boigny, ainsi que pour les obsèques.

Le Gouvernement ivoirien tient à réaffirmer qu’il attache du prix à la sécurité des Ivoiriens, qu’ils vivent sur le territoire ivoirien ou à l’extérieur.